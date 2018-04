Pildoritas festivaleras (III)

¿Dónde está mi musiquita?

No había comentado que tras casi 20 años han eliminado la sintonía del Festival de Málaga antes de las proyecciones. Sí, el toninoniiiiinoniiiii sinfónico que antes me molestaba tanto y ahora, vaya, empiezo a echar de menos. O no. Bueno, no sé.



Y el tuit del día es...

El tuit del día es para @polispol: «Las pelis del Festival de Malaga se dividen entre las que no verá nadie, las que no han pagado a nadie y las que las cadenas de TV pagan para que haya fiesta».



A vueltas con la venganza de los monstruos

Me gusta esta frase de Itziar Castro durante la rueda de prensa del estreno de la tercera temporada de la serie Vis a Vis: «Yo ayer le di las gracias a Guillermo del Toro por mostrar que los monstruos somos bonitos y hoy le quiero dar las gracias al equipo de Vis a Vis por mostrar que los monstruos podemos ser femeninos y sexis».



¿Una procesión? Sí, una procesión

El otro día Juan Antonio Vigar le comentaba al compañero Jesús Zotano que el Festival de Málaga ya no basculará entre marzo y abril, en función de las fechas de la Semana Santa. Y es que, al parecer, este año le ha sido bastante complicado agenciarse películas a los responsables del certamen. Pero la cosa es que ayer hubo una procesión (desconozco de qué y por qué, lo siento) en pleno Centro de Málaga en mitad de la noche festivalera, rompiendo el alto al fuego que reinaba hasta ahora. ¿Se imaginan una alfombra roja y un photocall llena de actores y actrices estupendísimas durante la procesión del Cautivo? ¡No hay narices!



Una ciudad con un guión sin piez ni cabeza

En este orden de cosas, el guión de la jornada de ayer en nuestra ciudad fue el siguiente: el Festival de Málaga, una manifestación de pensionistas, llegada de cuatro cruceros, una procesión y hasta una exhibición de artes marciales. Desde luego la película que sale de este argumento no tiene ni pies ni cabeza.



Belleza Comprometida

Todos los años me formulo la misma pregunta pero como últimamente se habla mucho de las reclamaciones de las mujeres de la industria del cine para ocupar el lugar que les pertenece en el sector, quizás sea más pertinente que nunca: ¿Cuándo el Festival de Málaga, que precisamente este año ha sacado pecho de la cada vez mayor presencia femenina en sus diferentes apartados, eliminará el premio ése de Belleza Comprometida que entrega cada año con una firma de cosméticos? (Sólo se lo dan a mujeres). Es que suena rancio, como de Miss Festival de Málaga o algo así.

Otra pregunta

Otra pregunta: con lo activo que es Guillermo del Toro en sus redes sociales, qué raro es que no haya publicado nada al respecto de su paso por Málaga.