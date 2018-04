Marta Díaz debuta poniéndole humor a la Semana Santa

La directora Marta Díaz de Lope se ha atrevido a adentrarse en tono de comedia en un mundo como el de la Semana Santa y sus tradiciones en su primer largometraje, 'Mi querida cofradía', en el que plantea qué ocurriría si una mujer se propone ser hermana mayor de una hermandad.

La protagonista es Carmen (Gloria Muñoz), católica y apostólica, que va a dirigir su cofradía, pero se lleva un chasco cuando es elegido para ello Ignacio (Juan Gea), su máximo rival, y lejos de aceptarlo, se mete en un lío con el único deseo de que las cosas cambien.

Para Díaz de Lope, que hoy presenta su "ópera prima" en la sección oficial del vigésimo primer Festival de Cine en Español de Málaga, la Semana Santa era "un contexto visualmente perfecto, que remite a elementos muy dramáticos, como el luto, la pasión o la devoción".

"Todo eso permitía hacer las partes de la película que rodábamos en la iglesia con una solidez estética que contrasta con la parte de la casa, que es una comedia de enredo más cotidiana".

Respecto a la temática, asegura que ella es "bastante contenida" y, aunque le gustan "el humor y la ironía", siempre huye de la "caricatura", pero al escribir un guión ambientado en la Semana Santa hubo momentos en los que pensaba que "había cosas que podían ser malinterpretables".

Ha agradecido que, cuando habló del rodaje por primera vez con la Hermandad del Santo Entierro de Ronda, "desde el primer momento dieron facilidades en todo, y sin ellos no habría sido todo tan de verdad, con elementos como el trono".

"Entendemos que es un mundo en el que el tipo de guión, aunque es amable, podría malinterpretarse al no saber ellos cómo lo íbamos a hacer, pero confiaron mucho en nosotros, y gracias a ellos la película es muy auténtica".

Para la actriz Gloria Muñoz, "nunca es tarde" para que llegue un primer papel protagonista en el cine como éste, pero supuso "una gran responsabilidad" el deseo de "que estuviera la comicidad sin caer en la caricatura".

"Si lo hacía mal, no era que me cargara mi carrera, es que me cargaba la primera película de una directora que estaba empezando su carrera".

A Díaz de Lope le augura un gran futuro, porque es "una mujer que escribe muy bien, tiene muy claro el ritmo interno de la película, pone muy bien las cámaras, tiene buen gusto para la realización, sabe dirigir a los actores y sabe cómo pedirles las cosas".

El extenso reparto de esta comedia que llegará a los cines el próximo 4 de mayo se completa con Pepa Aniorte, Rocío Molina, Joaquín Núñez, Manuel Morón, Carmen Flores, Alejandro Albarracín y Rosario Pardo.