"No intento provocar sino que la gente lo pase bien y reflexione"

El reparto de esta cinta, que llegará a los cines el próximo 4 de mayo, lo encabezan Gloria Muñoz, Pepa Aniorte, Rocío Molina, Juan Gea, Joaquín Núñez, Manuel Morón y Carmen Flores, entre otros.

¿Apabullada por los piropos que ha recibido tras el pase de la película?

Un poquito sí. No me lo esperaba. Estaba muy nerviosa por la prensa, las fotos... Pero esta buena sensación no me la esperaba. Me da mucho vértigo.

Ha dicho que Berlanga era uno de sus referentes a la hora de armar esta comedia. ¿Tenía en mente que desde lo local, en este caso desde Ronda, se pueden abordar temas universales como las creencias religiosas o el machismo?

Siempre lo he pensado así y siempre he defendido que la historia de esta película, que habla de una mujer en la cúpula de una hermandad de Semana Santa, es completamente extrapolable a cualquier empresa, a cualquier ayuntamiento o a cualquier ámbito de la vida. Y en ese sentido, Berlanga siempre ha sido un referente desde que comencé a plantear esta historia. En particular La escopeta nacional, en la que Berlanga retrata tan bien nuestros usos y costumbres. Creo que la autenticidad de lo local te mueve a tocar temas que son mucho más generales.

¿Vamos, que bien podríamos buscar el sentido de la vida en Cuevas del Becerro?

Claro. Es así. Además paso mucho por Cuevas del Becerro.

¿No temía que el cóctel de religión, humor y crítica social le explotara entre las manos, sobre todo en los tiempos crispados en los que vivimos?

La verdad es que cuando plantee hacer algo sobre la Semana Sana tenía mucho vértigo porque es un tema fácil de malinterpretar y de hacer una caricatura. Empecé a explicar esta película en Barcelona. Y allí no existen estos prejuicios. Por lo que al principio me ahorré esta preocupación. Pero tenía claro que quería hacer esta comedia de forma respetuosa. No es una apología de la Semana Santa, aunque sí una reivindicación de la tradición como elemento cultural nuestro.

De hecho hay muchas personas que consideran la Semana Santa más como una manifestación folclórica que religiosa.

Mi punto de vista cuando admiro una procesión no es desde la religiosidad. No soy una persona religiosa. Pero sí que culturalmente e incluso socialmente merece un respeto.

El también malagueño Carlos Taillefer fue la acusado hereje por no pocos cofrades en 1978 tras ver su documental Por la gracias de Dios. ¿No ha pensado que podría pasarle lo mismo?

No lo he pensado mucho. Porque claro que te pueden caer críticas por todos lados. Pero cuando escribía el guión lo iba enseñando a muchos familiares y amigos que pertenecen al mundo cofrade para saber cómo se podrían recibir ciertos detalles. Aunque era una cosa algo estúpida, ya que nunca vas a saber cómo le va a sentar a todo el mundo.

¿No se ha quedado con la sensación de haber firmado una comedia demasiado blanca?

Esa sensación se tiene siempre un poquito. Es una primera película y a mí me gusta hablar las cosas y tratar los temas con respeto. Creo que si hay algo que criticar o que reivindicar, tenemos que ser capaces de que las personas a las que estamos criticando puedan ver esta película, pasarlo bien y reflexionar sobre ello. No quiero echar a nadie de la sala. No es mi intención provocar de primera. Iba por ahí. Y sabía qué tipo de película quería hacer: que la pudiera ver la tanto la gente que le gusta la Semana Santa como la que no.

¿Cree que el mundo necesita más presencia femenina el en cine, la literatura, las empresas, los gobiernos...?

Creo que sí. No sé cómo es la forma ni cómo de rápido tiene que ir esto. Está claro que todavía los números y las estadísticas no llegan. Y también creo que es algo que irá cambiando y que está ahí cogiendo peso en la sociedad.

Esta película nace como proyecto de la Escuela de Cine de Cataluña donde estudió. ¿Le hubiera gustado no tener que irse fuera de Málaga a estudiar cine?

Seguramente, si hubiera habido una escuela de cine en Málaga no me hubiera marchado a Barcelona. Aunque también creo que viajar ayuda muchísimo. Y la verdad es que recuerdo aquella mudanza con muchísimo cariño.

¿Cree que Málaga necesita esa escuela?

Cuanto más formación exista, mejor. Porque el que no quiera irse fuera tiene todo el derecho de tener una escuela cerca.

Fotos de la presentación de 'Mi querida cofradía'