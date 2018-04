"Hasta las cosas de las que más certeza tenemos están expuestas al cambio"

Coll regresa al Festival de Málaga, donde presentó «Tres días con la familia». Y lo hace junto a su grupo de guionistas Valentina Viso y Diego Vega para estrenar «Matar al padre», una serie original de Movistar+, una serie sobre el control y desgaste del tiempo en nuestra manera de ver el mundo.

¿Cómo surge Matar al padre?

Valentina Viso: En esos momentos estábamos trabajando en un proyecto de película que se hacía largo, y contactaron con Mar porque creían que iba a ofrecerles algo relacionado con un protagonista femenino.

Mar Coll: Movistar buscaba trabajos con sello de autor, como se ha comprobado con otras series de reciente estreno. Esta idea surgió hace tiempo y sufrió muchos cambios entre ellos la personalidad del protagonista y su nombre, sobre todo el de Jacobo.

Diego Vega: Vimos una serie de Frances McDormand titulada Olive Kitteridge. Nos impresionó el formato. Pensamos que era un poco lo podría convertirse ese proyecto de película larga para Movistar.

Esta miniserie es realidad una obra larga con espíritu propio. ¿Cómo trataron el formato?

D. V: Tenía que ser algo agradable, tuvimos una charla y vimos que los cuatro episodios era la forma más adecuada.

M. C: También veníamos con el pensamiento de hacer algo de comedia, y la serie de McDormand nos encantó. La obra en sí habla de muchas cosas pero los personajes son tan importantes que dejamos que ellos mismos tuvieran su recorrido en la serie y el formato de cuatro episodios fue perfecto.

V. V.: Es cierto, es fue el origen del proyecto, desde un principio contar la historia de este tipo obsesionado con el control en modo cómico.

Jacobo (Gonzalo de Castro) es el personaje central de la historia, un tipo obsesionado con su familia ¿cómo lo construyeron?

V. V.: Es intuitivo porque la historia pedía que fuera así contada. Jacobo es un ser obsesionado con el fracaso. Es un ser obsesionado con el control pero que a medida que pasan los episodios necesitaba un cambio.

M. C: Jacobo era muchos nombres y personajes pero acabó siendo lo que se ve en pantalla. Es un tipo que no acepta el fracaso. En ningún momento está sometido a la opinión de los demás, sus actos son los valiosos y las mejores ideas provienen de su mente. Era un personaje redondo.

D. V.: De eso trata la serie de la obsesión por el control y de que no hay nada seguro. Hasta las cosas más importantes del mundo de las que tenemos seguridad absoluta están expuestas al cambio y eso es inevitable.

La serie tiene momentos cómicos, es quizás Mar su primer trabajo con tintes cómicos. ¿Cómo afrontaron la comedia?

M. C: Muy bien. Matar al padre es un drama con tintes cómicos o es una historia sobre la vida de diferentes personajes en distintas épocas de la vida y eso requería tintes cómicos, como la vida misma.

V. V.: Estos personajes tienen mil capas y todas ellas nos parecían interesantes.