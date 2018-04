Pildoritas festivaleras (VII)

Alejandro Sanz: incógnita «last minute»

Los responsables del Festival de Málaga no sabían ayer a ciencia cierta si Alejandro Sanz acudiría o no al estreno del documental sobre su vida. Aunque se había informado que el cantante no acudiría, ya que se encuentra inmerso en la composición de su nuevo disco, aún ayer al mediodía se especulaba con la posibilidad de que apareciese por sorpresa. La presencia de los peces gordos de la compañía de discos del músico y todo el elenco que invitados que acudían al estreno hacía sospechar en esta sorpresa last minute que finalmente no se produjo.

Ya hay nueva Miss Málaga

Compruebo con estupor y decepción cómo Leticia Dolera, nuestra guerrillera contra el heteropatriarcado, no recogió mi reclamación. La actriz Bárbara Lennie fue galardonada ayer con el Premio Belleza Comprometida 2018 otorgado por una firma de cosméticos en el marco del 21 Festival de Málaga. Cine en Español. El premio se concede a artistas dedicados a apoyar la causa del VIH y es, ya lo sabrán por estas columnas, nuestro galardón favorito.

Minifestival de Málaga en las salas comerciales

¿Te has perdido buena parte del Festival de Málaga? Pues no te preocupes, que hoy llegan a las salas comerciales tres, sí, tres de sus películas: el documental de Alejandro Sanz, Las leyes de la termodinámica y Sergio y Serguéi.

Javier Rey: el estilo sobre la alfombra roja

No es muy habitual que hombres desafíen los códigos de vestimenta para su sexo en la alfombra roja. Pero Javier Rey es uno de ellos. El cada vez más popular protagonista de la serie Fariña, venía en su registro más romántico con Sin Fin, es de los que arriesga y casi siempre gana: «Este año a Málaga me apetece ir un poquito más relajado. Con el paso de los años, cada vez rompo más los códigos de vestimenta de los sitios adonde voy, casi sin darme cuenta. Voy teniendo un poco más de personalidad a la hora de decidir y al final he aprendido que a veces ir en contra, suma», comentó hace unos días a la revista Esquire. Y añade: «No hay hay nada que no me pondría nunca? Por ejemplo pensé que en mi vida me iba a poner transparencias y lo he hecho. Era una cosa más de juerga y canalleo, decidí ir así y funcionó muy bien. Búscalo porque por ahí estará (risas)». Está. No lo busquen. Por eso antes escribimos eso de que «casi siempre» gana.

En portugués

En la cuenta de Facebook del Festival de Málaga leo a Nicolás Pérez: «Veo en la seccion oficial dos películas brasileñas con subtitulos en español. Espero equivocarme pero ¿quiere esto decir que este año la ganadora del festival de cine llamado ahora «en español» (cosa que no fue en su origen) puede ser una película en portugués? Espero que alguien me pueda aclarar mi error, si es que es eso. Ojalá». Pues señor Pérez, Benzinho y A Voz Do Silencio pueden perfectamente hacerse con biznagas, como teme usted. Madre mía, la de parraques que les daría a la peña si el jurado de la Sección Oficial se pone traviesillo...

Antonio, Morgan y Pepe

Antonio Banderas está estos días de promoción de Genius: Picasso. Se encontró ayer en National Geographic con otro actor que suele trabajar para la productora Morgan Freeman. Curiosamente, ayer murió Pepe Mediavilla, el doblador oficial de Freeman en nuestro país.