Los primeros premiados del año

La última virgen, de la directora barcelonesa Bárbara Farré, ha sido la obra ganadora de la Biznaga de Plata al mejor corto de ficción en la sección oficial de cortometrajes del vigésimo primer Festival de Cine en Español de Málaga, según ha anunciado hoy el certamen.

Por su parte, Susana Abaitua ha logrado el premio a la mejor actriz por su interpretación en el cortometraje Vacío, dirigido por el madrileño Sergio Martínez, y Ferrán Villajosana, el premio al mejor actor por su trabajo en Australia, del director Lino Escalera.

Una vez realizado el recuento de los votos de los espectadores asistentes a las proyecciones de esta sección, el premio del público ha sido para el cortometraje Seattle, de la actriz y directora Marta Aledo.

Mientras, en la sección de cortometraje documental, la Biznaga de Plata al mejor corto ha correspondido a Improvisaciones de una ardilla, de Virginia García del Pino, y el jurado ha concedido además una mención especial a la cinta brasileña Você nao me conhece (Tú no me conoces), dirigida por Rodrigo Séllos.

El jurado joven de la Universidad de Málaga ha otorgado el premio del público a Kyoko, dirigida por el barcelonés Joan Bover y el mallorquín Marcos Cabotá.

En la sección oficial de cortometrajes Animazine, dedicada a las obras de animación, la Biznaga de Plata al mejor corto ha recaído en Afterwork (Después del trabajo), de Luis Usón y Andrés Aguilar, y el premio del público, en Eusebio80, de los murcianos Jesús Martínez e Iván Molina.

El Festival de Málaga anunció ayer además los galardones no oficiales, como el premio del jurado joven al mejor largometraje de la sección oficial, que ha correspondido a la coproducción hispano-cubana Sergio & Serguéi, dirigida por Ernesto Daranas Serrano.

Esta película también ha logrado el Premio Signis que otorga la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, que además ha concedido una mención especial a Sin fin, de José Esteban Alenda y César Esteban Alenda, coproducida por el sello malagueño Producciones Transatlánticas y rodada en la capital y diferentes puntos de nuestra provincia.

El Premio Feroz Puerta Oscura (otorgado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España) ha sido para la película brasileña Benzinho, de Gustavo Pizzi, y el premio de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) a la mejor ópera prima, para Sin fin.

Por su parte, el jurado Escuelas de Cine ha otorgado el premio al mejor largometraje de la sección Zonazine a la película mexicana Oso polar, de Marcelo Tobar, y el premio Movistar+ a la mejor película de esta sección ha sido para Yo la busco, de la barcelonesa Sara Gutiérrez.

Todos ellos acompañarán en el álbum de los recuerdos de la historia del Festival de Málaga.Cine En Español a los biznagueados que este sábado por la noche se harán con los premios grandes.