Pablo Giorgelli ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes 2011 con Las Acacias. Siete años después el director argentino vuelve a rodar. En esta ocasión, una historia sobre la juventud y la esperanza en una sociedad sumida en el aislamiento y la falta de valores.

Ely estudia secundaria, trabaja como empleada en una veterinaria, tiene una aventura con un hombre mayor y, además, su madre sufre una depresión . Pero eso no es todo para esta joven de diecisiete años, que sufre un terrible traspié cuando descubre que ha quedado embarazada. Aquí la película toma su verdadero rumbo. La vida de Ely explota en mil pedazos, y a pesar de las numerosas soluciones a su problema que le aportan tanto sus amigos como el padre de su futuro bebé, la joven acaba poseída por la soledad y el desconcierto.

Pablo Giorgellli no juzga a sus personajes. La joven Ely camina por las calles como un ser sediento de comprensión y misericordia en una sociedad moderna donde la juventud vive protegida por leyes y normas sociales. Un embarazo no deseado puede causar un trauma en una joven y el mundo de Ely no está preparado para todo lo que le viene encima aunque la joven argentina lo intente. Todo esto rodado con una puesta en escena opaca y en ocasiones simplista, el lugar donde el director cree que se encuentran los verdaderos dramas, como hizo en Las Acacias. Invisible no es más que otra película más sobre los problemas de una joven en un mundo donde no significa nada. Es la historia de un crimen o de una liberación: el espectador decide.