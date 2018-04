Pildoritas festivaleras (VIII)

De la playa a la TV

Un clásico de las grabaciones de los equipos de televisión en exteriores es, cómo no, el espontáneo de turno que quiere chupar plano. Elena Sánchez, la presentadora de Días de cine, lo refirió así ayer: «Cuando te sabes el texto, te peinan, te maquillan, te quitan brillos, te aluminan... y un tipo que viene de la playa, te roba el plano».



Un documental sobre el pase de este documental, por favor

«Ésta es la cara que pones cuando te dicen que no te han reservado entradas para el pase de tu documental [El cielo es nuestro techo] y dices que tú de ahí no te vas sin verlo, aunque sea sentado en un pasillo», tuiteó el realizador Carlos Cazurro (la foto, a la derecha, debajo). Al rato, escribió de nuevo: «Pues muy contento no estoy, no. Pero bueno, al final he podido entrar y se me ha pasado un poco todo al ver el documental en grande (aunque cortado por los lados y con distorsión en trapecio)».



El bar Puerta Oscura, un local de cine

El bar Puerta Oscura va camino de ser una de las sedes oficiosas más singulares del Festival de Málaga. No sólo acogió la fiesta de presentación de Mi querida cofradía (qué mejor sitio para celebrarlo) sino que los informadores cinematográficos han decido usar el nombre del local para bautizar el premio que entregan cada año en Málaga. Y luego se van a tomar unas copas al Puerta Oscura.



Las películas y el calendario

Terminó ayer la Sección Oficial a concurso del Festival de Málaga. Cine en Español, una de las más flojas y endebles de los últimos años. Se nota que estas fechas, a mediados-finales de abril, no son propicias para que la industria provea de material de enjundia y se entiende la intención del equipo de Juan Antonio Vigar de que a partir de ahora el certamen siempre se celebre el mes de marzo, basculando las fechas en torno a la Semana Santa.



Fran Perea, ¡a cantar!

Al parecer, Fran Perea, uno de los habituales del Festival de Málaga, será una de las estrellas de la gala de clausura, pero no presentará premios. No, se dedicará a cantar, esa faceta que tanto le reportó en su momento y que ha aparcado unos años por otro de sus amores, el teatro. La ceremonia, por cierto, la conducirá una malagueñísima, la gran Adelfa Calvo, Goya a la Mejor Intérprete Femenina de Reparto por El autor. Toda la suerte del mundo, Adelfa.