Una glamurosa despedida

Paula Echevarría, Javier Rey, Fran Perea , María León fueron algunos de los actores asistentes

El cielo nublado no consiguió que una de las citas más esperadas del cierre del Festival de Cine de Málaga no se celebrase, como ocurrió con la alfombra roja de la noche inaugural. Ayer el paseíllo de famosos dijo adiós por todo lo alto. La tela roja desplegada en las inmediaciones del Teatro Cervantes acogió una despedida de lo más glamurosa. Como siempre, los malagueños y visitantes no faltaron a la noche final, donde actores y actrices se ponen sus mejores galas para asistir a la entrega de Biznagas, pero antes posan para los medios y firman autógrafos al público asistente. Y un año más así fue: centenares de malagueños se arremolinaron en torno al Cervantes para poder ver y fotografiarse con sus ídolos del cine y la televisión.

Deslumbraron a su llegada las actrices Maria Botto, Belén López, Ana Polvorosa y Aida Folch , que optaron por vestidos vaporosos y con grandes escotes. Uno de los más vitoreados fue el actor Javier Rey, que recogía Biznaga y que elegio un elegante traje azul marino de cuadros. Muy elegante también el malagueño Canco Rodriguez, con traje de chaqueta negro y que no paró de hacerse selfies con el público y firmar autógrafos. Loles León, Elena Furiase, Lucia Jiménez y Aura Garrido deslumbraron a su paso por la última alfombra roja. Uno de los momentos más efusivos de la noche fue el paso por la tela malagueña de la actriz Paula Echevarría, que eligió para la ocasión un precioso vestido negro con encajes. Fran Perea y Maria León también revolucionaron al público a su llegada al Cervantes. Hasta el año que viene, estrellas. Aquí os esperará el cielo de Málaga... y su alfombra.