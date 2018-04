Las mujeres ganan en Málaga

'Benzinho', del realizador brasileño Gustavo Pizzi, consigue el oro en la categoría iberoamericana y «Los buenos demonios», de Gerardo Chijona, se lleva para Cuba tres biznagas del apartado general

Las sensaciones se convirtieron en biznagas. Tras la proyección de Las distancias, de Elena Trapé todo hacia presagiar que haría podium y así fue. La película de la directora catalana fue la ganadora del edición número veintidós del Festival de Cine de Málaga. El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes otorgó al largometraje de Trapé no sólo la Biznaga de Oro a Mejor Película Española; también se lleva de Málaga la Biznaga a Mejor Dirección y la Biznaga de Plata a mejor actriz para Alexandra Jiménez. «Estoy muy feliz y emocionada, ésta es una película pequeña y conseguir estas biznagas es para nosotros un regalo. Intento siempre no hacer proyecciones de a donde llegarán mis trabajos, sólo sé que quería hacer una película para que la gente la viera no para que se quedara en un cajón y estos premios seguro que nos van ayudar a conseguirlo», reaccionó la autora del filme, Elena Trapé. Es el segundo año consecutivo en que el Festival de Málaga da su gran premio a una película realizada por una mujer y en catalán (el año pasado la vencedora fue Verano 1993, de Carla Simón).

Las mujeres también son fundamentales en La reina del miedo y Benzinho. La primera es el debut como realizadora de la intérprete argentina Valeria Bertuccelli y ha gustado al jurado: mejor actriz exaequo con Alexandra Jiménez, Premio del Jurado exaequo con Casi 40, de David Trueba). La película brasileña, dirigida por Gustavo Pizzi y escrita y protagonizada por su expareja, Karine Teles, es un canto auténtico y emocionante a la importancia de la madre como centro de la familia. La cinta carioca se hizo con la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana, y también el Premio Especial del Jurado de la Crítica. «Nos enamoramos del proyecto por la intimidad y la cercanía», señaló la productora Agustina Chiarano en el encuentro de ayer con los medios. Por su parte, Los buenos demonios, del cubano Gerardo Chijona, se hizo con el reconocimiento al Mejor Guión (del fallecido Daniel Díaz Torres y Alejandro Hernández) y a la Mejor Música (Edesio Alejandro). « Es la primera vez que presentamos la película fuera de Cuba y que haya tenido esta acogida es algo maravilloso, parece que nuestro cine sí se ha entendido aquí», señaló el director. Además el largometraje cubano también se hizo con la Biznaga de Plata a Mejor Actor de Reparto para Vladimir Cruz (muy recordado por su interpretación en la mítica Fresa y chocolate): « Este premio es para mí muy importante, espero que sea el impulso que necesito para conseguir esa relación que yo quiero tener con el cine español», aseveró el actor.

Sorpresón, eso sí, que Javier Rey haya desbancado a José Sacristán (Formentera Lady), el gran favorito para la Biznaga al Mejor Actor. Rey, en alza por su papel en la serie de culto Fariña, es uno de los dos rostros de Sin Fin, la producción malagueña que tanto gustó en la Sección Oficial, y su creación destacaca por su sensibilidad y discreción. Más guiños malagueños tiene el palmarés: Mi querida cofradía, el debut de la rondeña Marta Díaz, se ha hecho con el Premio del Público (sin duda, el premio más deseable para un producto descaradamente comercial y dirigido al respetable como éste) y con el de Mejor Interpretación Femenina para una Carmen Flores que la robaescenas oficial de este año. «No nos lo esperábamos para nada... Estrenamos el 4 de mayo y este premio es un empujón muy importante para la película. Espero que en Ronda hayan acogido este galardón igual de bien que nosotros porque también es un homenaje a ellos», dijo la directora.