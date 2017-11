Black Friday 2017: Cómo realizar tus compras en el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday'

El viernes 24 de noviembre se celebra el 'Black Friday', una ocasión perfecta para realizar las compras navideñas con un ahorro significativo. Esta fecha, cuya celebración tiene origen en EEUU, se ha convertido en una de las jornadas de ofertas y descuentos más popular del año.

Cientos de comercios ofrecen sus productos a un precio reducido y se ha convertido en tradición que estos descuentos se alarguen hasta el lunes, en lo que se conoce como el 'Ciber Monday'. Durante esta jornada, las ofertas se concentran en el sector de la tecnología, normalmente en productos que se venden tan solo 'on-line'.

¿Cuánto dura el 'Black Friday'?

Aunque la tradición comenzó como una jornada en la que cientos de comercios ofrecían sus productos a precios reducidos, en la actualidad, los descuentos no se concentran solo en un día, sino que se extienden incluso varias semanas. Muchas tiendas llevan desde primeros de noviembre con rebajas en muchos de sus productos.

¿Qué información encontramos en una tienda online?

Los comercios deben indicar de forma clara el precio de cada producto antes y después de aplicado el descuento correspondiente. Las tiendas que dispongan también de establecimiento físico, no tienen la obligación de aplicar las mismas promociones que al producto ofertado en Internet.

¿Se puede devolver un producto?

Si la compra ha sido realizada a través de Internet, las devoluciones se realizan de forma tradicional. El cliente dispone del tiempo especificado por la tienda para hacer efectiva la devolución, que puede ser de 14 días o más.

Por lo general, el comercio tiene un plazo de 14 días para devolver el dinero a partir del día en que este sea

solicitado por el cliente. Para ello, es imperativo conservar el ticket que el vendedor adjunta al producto.

En cuanto al reembolso de los gastos de envío, el vendedor puede decidir entre pagarlos y ofrecer un cheque-descuento o un vale para otra compra.

¿Qué medidas de seguridad debo tomar?

Siempre que realizamos una compra por Internet tenemos que tomar una serie de precauciones, y este caso no es diferente. Podemos adoptar medidas como comprar en sitios fiables, no facilitar el PIN de la tarjeta y no realizar la compra con una conexión WIFI pública.

Otros consejos

Compara precios. Durante el 'Black Friday' podrás encontrar el mismo producto a precios diferentes, por eso es tan importante realizar una búsqueda exhaustiva y dar con las diferentes tiendas en las que se oferta. Herramientas como camelcamelcamel o monitorizo nos permiten rastrear los precios de un artículo.

Navega en modo incógnito. Las compañías tienden a instalar cookies en tu navegador que identifican si has visitado un producto y te bombardean con notificaciones a modo de publicidad avisándote de que se están agotando o aumentando de precio.