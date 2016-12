Asesinado a tiros el embajador ruso en Turquía al grito de "¡no olvidéis Alepo!"

El embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, ha fallecido este lunes tras ser disparado por un hombre armado mientras inauguraba una exposición en Ankara, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores ruso.



"Hoy es un día trágico en la historia de la Federación Rusa; hoy en Ankara resultó herido y luego falleció el embajador ruso Andrei Karlov", ha señalado la portavoz del Ministerio, María Zajarova, después de que la agencia RIA Novosti hubiera adelantado la noticia citando fuentes policiales.



"Calificamos lo ocurrido como un ataque terrorista y estamos en contacto con las autoridades turcas, que aseguran que el incidente será investigado exhaustivamente", ha añadido la portavoz.



El autor del asesinato, un policía turco de 22 años, ha sido abatido por las fuerzas especiales en un tiroteo en el Centro de Arte Contemporáneo, donde se estaba inaugurando la exposición. Según fuentes de seguridad citadas por la agencia Reuters, se trata de un policía que trabajaba en Ankara pero que estaba fuera de servicio.



Según las imágenes del suceso difundidas en redes sociales, el asesino es un joven vestido de traje que, tras realizar varios disparos por la espalda contra Karlov -que queda inerte en el suelo-, comienza a proferir gritos en turco, además de 'Allahu akbar' ('Alá es grande').



De acuerdo con el diario 'Hurriyet', el asesino ha gritado "¡No olvidéis Alepo! ¡No olvidéis Siria! Mientras nuestros hermanos no estén a salvo, no gozaréis de seguridad". "Quien quiera que comparta esta opresión pagará por ella uno a uno", ha añadido, según la traducción realizada por este medio al inglés. "Solo muerto me llevaréis de aquí", ha añadido.



Advertencia: las imágenes de este vídeo pueden herir la sensibilidad:





The Turkish policeman who just killed the Russian ambassador to Turkey in Ankara. pic.twitter.com/NmpnKSjoKg „ Gilgo (@agirecudi) 19 de diciembre de 2016

Relación Ankara-Moscú

El atacante, Mevlüt Mert Altintas, nació en 1994 en la ciudad de Soke, en la provincia de Aydin, en la parte occidental del país y se graduó de la escuela de policía de Esmirna (oeste del país) en 2014, según el diario Yeni Safak, cercano al Gobierno islamista de Turquía.Por su parte, los testigos presentes en el atentado indicaron a diferentes medios turcos que el atacante actuó solo y que sabía que no iba a salir vivo del edificio. "Llevaba un traje negro con camisa blanca, y estaba solo. No creo que hubiera nadie más. Sí, lo hizo solo", dijo a la cadena CNNTürk una mujer que se hallaban en la sala de exposiciones en el momento del atentado.Lo misma descripción la hizo a la cadena NTV Bahar Bakir, una periodista que cubría el acto en el que Karlov dio un breve discurso para presentar una exposición fotográfica sobre Rusia, llamada 'De Kaliningrad a Kamchatka'.Bakir confirmó que el atacante se hallaba detrás del embajador y lo disparó por la espalda, tal y como muestra un vídeo difundido en los medios sociales. "Allí (el atacante) actuaba solo. Luego si tenía algún cómplice fuera ya no lo sé", dijo la joven.Un fotógrafo del diario Hürriyet, Hasim Kiliç, que se hallaba en la sala, explicó a su diario que el atacante se hizo pasar por un guardia encargado de proteger al propio embajador, o al menos daba la impresión de serlo."Normalmente, el embajador ruso no tiene protección policial, vino sin escolta, sólo con un asistente y un traductor", dijo Kiliç.La exposición había sido convocada por la Embajada en un centro cultural en la capital y había sido anunciada una semana antes, según 'Hurriyet', que ha incidido en que los escoltas del embajador no suelen acompañarle a este tipo de actos públicos.El asesinato se ha producido un día antes del encuentro que van a mantener los ministros de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, Rusia, Sergei Lavrov, e Irán, Javad Mohamad Zarif, en Moscú para discutir sobre Siria.En este sentido, el alcalde de Ankara, Melih Gokcek, ha considerado que. "Sin duda alguna, este atentado aspira a echar a perder las relaciones entre Rusia y Turquía", ha declarado a NTV."Condenamos el ataque contra el embajador ruso en Turquía. No puede haber justificación para un ataque contra un diplomático o un embajador", ha subrayado el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.