Donald Trump propone "fortalecer y expandir" la capacidad nuclear de EEUU

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, se mostró hoy partidario de "fortalecer y expandir" la capacidad nuclear del país hasta que "el mundo entre en razón" respecto a las armas atómicas.



Así lo dijo el presidente electo en un mensaje por la red Twitter, un sistema que está utilizando intensamente para expresar opiniones, revisar algunas ideas o plantear principios antes de que llegue a la Casa Blanca, el 20 de enero próximo.





The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes