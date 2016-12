Israel recurre a Trump para evitar una derrota en la ONU

El Gobierno israelí contactó con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar a la Administración de Barack Obama con el fin de que vetase hoy la resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los asentamientos en Palestina, informó la CNN.



Estados Unidos ha ejercido históricamente el derecho de veto en propuestas de resolución para condenar a Israel por sus políticas hacia los palestinos, pero esta vez hubo conjeturas en el sentido de que esa posición podía cambiar con el proyecto de resolución propuesto hoy por Egipto. Sin embargo, el texto no llegó a votarse porque Egipto decidió posponer la sesión a última hora para continuar las conversaciones diplomáticas.



Un funcionario israelí citado por la CNN explicó que, ante la dificultad de convencer a la Administración Obama para que vetase la resolución, su gobierno se puso en contacto con el equipo de Trump.



"Imploramos a la Casa Blanca que no siguiera adelante y les dijimos que si lo hacían no tendríamos más remedio que llegar al presidente electo Trump", explicó el funcionario israelí, un mensaje similar al que había lanzado el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en Twitter:





The US should veto the anti-Israel resolution at the UN Security Council on Thursday.