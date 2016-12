Trump rechaza la "transición suave" pactada con Obama

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al actual mandatario de realizar declaraciones "incendiarias" y ha descartado la "transición suave" que pactaron ambos tras las elecciones del 8 de noviembre.



"Hago lo que puedo para ignorar las muchas declaraciones incendiarias y barricadas del presidente Obama", ha escrito Trump en Twitter, desde donde ha respondido a las últimas entrevistas dadas por el dirigente saliente.



El magnate ha rechazado, por ejemplo, unas palabras de Obama en las que éste ironizaba con que habría sido capaz de vencer las últimas elecciones en caso de haber podido presentarse.









Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2016

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2016

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2016

, ha apostillado el magnate neoyorquino. El término ha sido utilizado en las últimas semanas como símbolo de lo que parecía un traspaso de poderes más calmado de lo esperado, habida cuenta de los duros reproches que ambos se habían cruzado durante la campaña electoral.Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, frenó hoy la aprobación de nuevas viviendas en colonias judías en el territorio ocupado de Jerusalén Este, horas antes del esperado discurso en Washington del secretario de Estado de EEUU, John Kerry, sobre la resolución del conflicto palestino-israelí.La decisión tiene lugar después de que el pasado viernes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase -con la vital abstención de EEUU- la resolución 2334, unaque pide su cese "inmediato" y "completo" y que supuso el mayorde los últimos ocho años.El Comité Local de Planificación y Construcción de Jerusalén tenía previsto aprobar esta mañana permisos para edificar, pero la votación fue retirada del orden del día "a petición del primer ministro", explicó a Efe Hanán Rubín, miembro del comité.El motivo es "" con la Administración Obama y "que la comunidad internacional relacione" la aprobación de estas viviendas con la condena de la ONU a las colonias y el reproche sobre este asunto que se espera haga Kerry, señaló Rubín.Antes de conocerse esta decisión y el discurso de Kerry, Donald Trump ha vuelto a expresar en Twitter su apoyo a Israel y su disgusto con la resolución de la ONU. "No podemos dejar que Israel sea tratado con esta falta de respeto. El principio del fin fue el horrible tratado con Irán.".