Julian Assange aceptará su extradición si Obama tiene clemencia con Manning

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aceptará ser extraditado a Estados Unidos si el presidente saliente, Barack Obama, tiene clemencia con la exsoldado Chelsea Manning.



En un 'tuit' del que hoy se hace eco la prensa británica, WikiLeaks aseveró que "si Obama garantiza la clemencia a Manning, Assange aceptará la extradición a EEUU pese a la clara inconstitucionalidad del caso del Departamento de Justicia estadounidense".





If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK