Trump, en el Capitolio para jurar como presidente de EEUU

El presidente saliente de EEUU, Barack Obama, y su esposa, Michelle, partieron de la Casa Blanca junto al mandatario electo, Donald Trump, y su mujer, Melania, para participar en la ceremonia de transmisión de mando ante el Capitolio.



Primero se vio salir de la Casa Blanca a Michelle y Melania, que subieron al mismo vehículo blindado, y después hicieron lo mismo el vicepresidente saliente, Joseph Biden, y su sucesor, Mike Pence.



Por último, Obama y Trump se montaron en otra limusina blindada para recorrer los casi 3 kilómetros de la Avenida Pensilvania que separan la Casa Blanca del Congreso.



Los Obama y los Trump tomaron un té protocolario en la Casa Blanca, a puerta cerrada, antes de salir hacia el Capitolio.



Melania Trump, quien entregó a los Obama un regalo a su llegada a la Casa Blanca, lleva un vestido de dos piezas de Ralph Lauren en tono azul claro, con guantes y zapatos de tacón a juego, y el pelo recogido, en un estilo que recordaba a la fallecida primera dama Jackie Kennedy.



Michelle Obama, por su parte, escogió un vestido de manga corta en tonos granates y también lleva el pelo recogido.



Trump, Pence y sus esposas comenzaron la jornada acudiendo a un servicio religioso en una iglesia frente a la Casa Blanca.





