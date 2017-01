"Donald Trump es un verdadero peligro para EEUU y para el resto del mundo"

Fox, presidente mexicano entre los años 2000 a 2006, califica a Donald Trump de "peligro para el mundo" y le acusa de utilizar a México como un "saco de boxeo" para contentar a sus seguidores

Vicente Fox Quesada (Ciudad de México, 1942) va caminando a su trabajo en la antigua hacienda San Cristóbal, en el municipio de San Francisco del Rincón del estado de Guanajuato. Allí se levanta el imponente Centro Fox, una instalación que sirve de sede de estudios, biblioteca, museo y hasta hotel. El que fuera presidente de México desde 2000 hasta 2006 reside a pocos kilómetros de allí, con su esposa, Marta Sahagún. En plena crisis entre su país y EEUU por el polémico muro, el exmandatario estrecha la mano firmemente y mira directamente a los ojos a su interlocutor. Al oír la palabra Trump se enciende.

¿México está en peligro con la llegada de Trump a la Casa Blanca?

México y el mundo entero. Trump ha irrumpido en la historia de EEUU de manera atropellada, autoritaria y soberbia. Es un verdadero peligro para EEUU y para el resto del mundo en términos económicos, de seguridad, de paz y de armonía. Eligió a México como su saco de boxeo y así obtuvo a buena parte de sus seguidores, que son personas blancas de clase media y que discriminan a los migrantes. Los hispanos y mexicanos documentados o indocumentados se han ganado el respeto de prácticamente toda la sociedad americana. En realidad, Trump ganó solo con el 25% de los votos porque solo obtuvo una minoría frente a Hillary Clinton y fue a votar el 50% de la población. Sus fans piensan que EEUU está derrotado y lleno de problemas, cuando es un diagnóstico absolutamente falso. Esa gente cree que deben encerrarse en un muro y volver al nacionalismo y al proteccionismo económico. Toda la tesis de Trump va contra natura, contra los principios básicos de la economía, los principios básicos del comercio internacional, el respeto a la persona, a los derechos humanos y a las mujeres.

El presidente de México, Peña Nieto, ya no se reunirá con Trump como tenía previsto.

Me pregunto por qué México aceptó tan rápido caer en el terreno y los tiempos de Trump. Este señor vino a México invitado por el presidente a legitimarse como estadista. Eso fue un error histórico. Lejos de agradecer el gesto, tomó el regalo de Peña, empezó a presumir en EEUU y volvió a seguir atacando a los hispanos. Es necesario que Peña defienda la soberanía de su país y a los paisanos que están en EEUU, documentados o no. Debe dar varios manotazos en la mesa y sería bueno que fuera frente a las cámaras para que lo viera todo el mundo. Si el tipo (por Trump) sabe jugar limpio, México sabe jugar limpio. Si el tipo quiere llevarse los empleos de los mexicanos a su país y encerrarse en un muro, de ninguna manera México debe aceptarlo.

Trump quiere zanjar o redefinir el acuerdo de libre comercio que tiene con México y Canadá. ¿Saldrán todos perdiendo?

El primer ministro de Canadá, Trudeau, ha dicho que si es necesario se separará de México, y EEUU parece estar dispuesto a hacer concesiones porque Canadá es un vecino blanco. Sin embargo, no tiene la misma consideración con México. Esto vuelve a probar el profundo sentido de discriminación y odio a México de Trump. Por eso Peña Nieto debe cerrar un acuerdo fuerte con Canadá. Los canadienses y los estadounidenses también tienen mucho que perder dejando el acuerdo de libre comercio.

¿Qué le parece el gesto de agradecimiento a México del gabinete de Trump por la extradición del «Chapo» Guzmán?

Trump miente todos los días a favor de su interés, imagen y ego, que es ilimitado. Eso forma parte de su show, al igual que las órdenes ejecutivas que está firmando, que no son más que «mamadas». Vamos, que no tienen ningún valor. Es populismo puro. Hace creer a los ciudadanos que ya está negociando el acuerdo de libre comercio o que fue él quien cortó el acuerdo del Pacífico, cuando fue Hillary Clinton misma la que sacó ese tema. El presidente Obama hizo una de estas acciones ejecutivas, empezando su mandato, referente a Guantánamo y no se concretó en ocho años. También Obama ha sido el presidente que más mexicanos ha echado fuera de EEUU; más de dos millones y medio. Las órdenes ejecutivas son como los tuits, sirven para impresionar a sus seguidores.

¿Es posible establecer una nueva relación entre México y Cuba tras el fallecimiento de Fidel Castro?

Fidel Castro, que Dios lo tenga en su santa gloria, fue un dictador violento que perjudicó a mucha gente y que mantuvo a su país en la pobreza y el aislamiento por el viejo sueño del comunismo y del socialismo. El pueblo de Cuba es gran amigo de México, desgraciadamente sigue en manos de los Castro. Ojalá se lleven también a la santa gloria al que queda para que entre una nueva generación de cubanos. Cuba puede convertirse en el país número uno de América Latina por su desarrollo humano, económico, tecnológico y educativo. De hecho, tiene el nivel educativo más alto de América Latina. Y volviendo a Obama, aplaudo el gesto que tuvo al abrir de nuevo una embajada en Cuba. Eso es ser un líder compasivo. Los líderes compasivos son los que trascienden.

¿Se refiere a Trump?

Claro. Ese tipo no es compasivo. Jamás le he escuchado decir la palabra «amor» más que a sus queridas o a su familia. Nunca fue a visitar a los pobres. No entiende lo que es estar expulsado de un país, como los sirios en este momento. Y no entiende el hambre.

Usted abogó por la legalización de la marihuana en México. ¿Lo sigue haciendo?

Estoy a favor de legalizar todas las drogas. Los padres nos hemos hecho a la idea de que el Gobierno va a proteger a nuestros hijos con la prohibición de sustancias nocivas para la salud, pero ese sistema ha fracasado. Cada vez hay más violencia y más droga. Lo que funciona es dejar en manos de la educación, de la familia y de la propia persona la decisión de cuidarse. Si alguien quiere atragantarse de marihuana hasta morirse que lo haga. Defiendo el ejercicio de la libertad responsable. Mientras la droga sea prohibida, será atractiva. En México han muerto miles de personas por la violencia y la droga.