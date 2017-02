Un laborista boicotea un discurso de Farage a favor de Trump

Es una de las imágenes del día. El exlíder del partido para la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, ha sido saboteado en el Parlamento Europeo.



En el momento de la anecdótica situación, Farage se encontraba pronunciando un discurso en el que, entre otras cosas, se hacía una defensa de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.En un momento dado, y mientras Farage seguía hablando, otro eurodiputado laborista que estaba detrás mostraba un cartel en el que se podía leer: "He is lying to you" ('Te está mintiendo').



La imagen ha provocado un gran revuelo en las redes sociales y un miembro del partido de Farage ha presentado una queja escrita.





Y ahora, queja por escrito un eurodiputado del UKIP al presidente del Parlamento Europeo por el numerito de @SebDance pic.twitter.com/N2XtwWJ5OY „ Jorge Navas Alejo (@jorgenavasalejo) 1 de febrero de 2017