Donald Trump, sobre la suspensión del veto migratorio: "Si pasa algo, la culpa será de los jueces"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el sistema judicial del país tendrá la culpa si "pasa algo" malo a raíz de la suspensión de su veto migratorio, y que su Gobierno está examinando "muy cuidadosamente" a los inmigrantes y refugiados que llegan al país ahora que el decreto está bloqueado.



"Simplemente no puedo creerme que un juez haya puesto a nuestro país en tanto peligro. Si algo pasa, la culpa será suya y del sistema judicial. La gente se está colando (en el país). ¡Mal!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.



"He instruido al Departamento de Seguridad Nacional a examinar a la gente que llega a nuestro país MUY CUIDADOSAMENTE. ¡Los tribunales están haciendo muy difícil este trabajo!", añadió Trump.





Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!