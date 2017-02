Juncker dejará la presidente de la CE en 2018

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, descartó seguir en el cargo durante un segundo mandato, en una entrevista que emite mañana, domingo, la emisora alemana Deutschlandfunk. "No aspiro a un segundo mandato", dijo Juncker, según un avance de la emisora.

Juncker, democristiano, de 62 años de edad y ex primer ministro de Luxemburgo, asumió la presidencia de la Comisión en 2014 para un periodo de cinco años.

Asimismo, en la entrevista Juncker recordó las elecciones europeas de 2014, en las que fue el candidato del Partido Popular Europeo (PPE) a la presidencia de la CE y se enfrentó al alemán Martin Schulz, que encabezaba a los socialistas.

Juncker hacía referencia a que fue el primer presidente de la Comisión Europea designado por el procedimiento previsto en el Tratado de Lisboa (2009), en el que el voto ciudadano marca de forma indirecta quién debe ocupar el cargo.

El PPE resultó el vencedor de esos comicios en el conjunto de la UE al lograr 221 de los 751 diputados de la Eurocámara.

"En esa campaña me volví a enamorar de la UE porque pude experimentar toda su variedad", dijo Juncker, que admitió que "sin embargo, no volveré a vivir una campaña así porque no me voy a volver a presentar".