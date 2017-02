Más de 70.000 personas evacuadas en Grecia por una bomba de la II Guerra Mundial

Artificieros del Ejército griego desactivaron el detonador de la bomba de la II Guerra Mundial hallada en la ciudad de Salónica y han comenzado las tareas de retirada.

"Se ha completado con éxito la primera fase de la operación, es decir, se ha retirado el mecanismo explosivo de la bomba, y ahora comienza la segunda, que es retirar la bomba de la zona", anunció el mediodía del domingo a los medios el prefecto de Macedonia Central, Apóstolos Tzitzikostas.

El jefe del gobierno regional añadió, no obstante, que "el peligro todavía no ha pasado" y que los ciudadanos no podrían regresar a sus casas hasta que se retirase el artefacto, que pesa 250 kilogramos.

La bomba será llevada en las próximas horas a un terreno militar en las afueras donde será explosionada de forma controlada.

Más de 70.000 personas tuvieron que abandonar sus casas en el distrito de Kordelió en Salónica como medida de seguridad dentro de la operación de retirada de la bomba hallada esta semana durante unos trabajos en una estación de servicio.

Se trata de la mayor evacuación registrada jamás en tiempos de paz en Grecia.

Las personas con discapacidades fueron evacuadas ya anoche y la restante población lo hizo esta mañana, entre las 07.00 y las 10.00 hora local (05.00 y 09.00 GMT).

La Policía estableció un perímetro de seguridad de 1.900 metros en un área el que residen más de 70.000 personas.

En esa zona se encuentra un centro de refugiados que también ha sido evacuado.

Según indicaron las autoridades locales, se estima que la bomba que se encontraba tan solo a 5 metros y medio de profundidad y que fue hallada durante las obras de ampliación de los depósitos de combustible de una gasolinera, contiene unos 150 kilogramos de explosivos.

Según la agencia de noticias griega AMNA, se calcula que la bomba podría ser de procedencia británica y que fue arrojada en diciembre de 1943 durante el bombardeo de los aliados británicos contra las fuerzas de ocupación nazi.