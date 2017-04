May convoca elecciones anticipadas para el 8 de junio

La primera ministra británica, Theresa May, anunció hoy que ha decidido convocar elecciones generales anticipadas en el Reino Unido para el próximo 8 de junio.



En una inesperada declaración ante su residencia oficial del 10 de Downing Street, May comunicó su decisión de no esperar hasta 2020, el año previsto para la próxima cita electoral.



La primera ministra admitió que llegó a la conclusión, "a regañadientes", de que tenía que convocar comicios a fin de que el Reino Unido pueda contar con un liderazgo estable de cara a las negociaciones sobre la salida del país de la Unión Europea (UE).



"He llegado a la conclusión de que la única manera de garantizar certeza y seguridad en los próximos años es con la convocatoria de unas elecciones", explicó May, quien hace semanas había descartado adelantar los comicios.



Añadió que, mientras el país se está "uniendo" después del "brexit", las divisiones continúan en Westminster, sede del Parlamento británico, algo que puede poner en riesgo -explicó- el éxito de las negociaciones sobre la salida del país de la UE.

La oposición intenta perjudicar el 'Brexit'

Corbyn celebra el anuncio de elecciones anticipadas

I welcome the PM´s decision to give the British people the chance to vote for a government that will put the interests of the majority first pic.twitter.com/9P3X6A2Zpw „ Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 18 de abril de 2017

En su declaración, la primera ministra dijo que el Laborismo deha amenazado con votar en contra del acuerdo final al que llegue el Reino Unido con el bloque europeo, mientras que los independentistas escoceses del SNP se oponen -dijo- al trabajo que el Gobierno está haciendo sobre el "brexit".La primera ministra subrayó que no está dispuesta a permitir que los políticos de la oposición perjudiquen las negociaciones sobre el "brexit" tras ser invocado el pasado 29 de marzo."En este momento de enorme significado nacional, debería haber unidad aquí en Westminster, pero hay en cambio división.", agregó.Para poder convocar estas elecciones, la primera ministra tiene previsto presentar mañana en el Parlamento una moción que le autorice a celebrar los comicios antes del 2020.La líder "tory" agregó queen todo el país porque lo que están haciendo (los políticos de la oposición) es perjudicar el trabajo que tenemos que preparar para el 'brexit' en el país y debilitar la posición negociadora del Gobierno en Europa".Los conservadores de May llevan una importante ventaja frente a los laboristas en los últimos sondeos sobre intención de voto.El pasado 29 de marzo, la jefa del Gobiernocon el que inició las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).En el referéndum europeo celebrado el pasado 23 de junio, los británicos votaron por salir del bloque europeo.El líder del Partido Laborista británico, el izquierdista, celebró el inesperado anuncio de Theresa May. En un comunicado, el político expresó su satisfacción por que la primera ministra haya decidido "dar la ocasión a los británicos de votar un Gobierno que anteponga los intereses de la mayoría"."El Laborismo ofrecerá al país una alternativa a un Gobierno que ha fracasado a la hora de reconstruir la economía, quey ha dañado y ha realizado recortes a nuestros colegios y nuestro sistema público de sanidad", señaló Corbyn tras conocer el anuncio de May.En la nota, el dirigente laborista recordó que "en las últimas dos semanas, el Laborismo ha detallado las políticas que ofrecen una opción clara y creíble para el país"."Tenemos ganas de mostrar cómo el Laborismo defenderá a los ciudadanos del Reino Unido", remarcó.