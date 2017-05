El CNI alerta de que el ataque a Telefónica es "masivo" y afecta a más organizaciones

Varios ordenadores de la red interna de Telefónica se han visto afectados este viernes por un software malicioso (malware) que ha llevado a la compañía a solicitar a todos los empleados de su sede central en Madrid que apaguen sus ordenadores.



El CNI, a través del CCN (Centro Criptológico Nacional), ha emido una nota en la que anuncia que ha detectado un "ataque masivo" de 'ransomware' a varias organizaciones que afecta a sistema Windows "cifrando todos sus archivos y los de unidades de red a las que estén conectadas, e infectando al resto de sistemas Windows que haya en esa misma red".



"El ransomware, una versión de WannaCry, infecta la máquina cifrando todos sus archivos y, utilizando una vulnerabilidad de ejecución de comandos remota a través de SMB, se distribiye al resto de máquinas Windows que haya en esa red", añade la nota.



Fuentes de Telefónica han explicado que tras detectarse este mañana que varios ordenadores presentaban un problema de seguridad informática han optado por apagar todos los equipos de la intranet del edificio del Distrito Telefónica como medida preventiva.



En un mensaje interno enviado a la plantilla con el asunto 'Urgente; Apaga tu ordenador ya' al que ha tenido acceso a Europa Press, la compañía comunica que el equipo de seguridad ha detectado el ingreso a la red de Telefónica de un "malware" que afecta a los datos y ficheros.



La compañía ha solicitado a los trabajadores que apaguen el ordenador y no vuelvan a encenderlo "hasta nuevo aviso". Además, les recomienda que desconecten el móvil de la red de WiFi, aunque no es necesario que lo apaguen.







El ataque podría haber sido originado en China

Dicen que es el salvapantallas de moda entre los empleados de Telefónica#ataquetelefonica pic.twitter.com/Zzfg1xFekv „ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? (@eduardelatorre) 12 de mayo de 2017

Precaución en otras grandes empresas

Asimismo, añade que cuando la situación este normalizada se lo comunicarán a través de un correo al teléfono móvil y que el martes informará en las entradas de los edificios sobre el acceso a la red.El virus detectado en los ordenadores podría tratarse del, un programa informático que infecta y bloquea los archivos y sistemas de una empresa y pide una compensación económica a cambio para liberarlos. Al parecer, según algunos medios, el ataque podría estar originado en China.Trabajadores de la compañía han apuntado que algunos de los ordenadores presuntamente afectadosmientras que otros mostraban un mensaje de infección. Además, también señalan que les están pidiendo que quiten las baterías a los portátiles y que no se lleve nadie el ordenador a casa.El siguiente 'tuit' incluye el mensaje aparecido en algunos ordenadores y en el que se demanda un rescate en 'bitcoins':Pese a este problema de seguridad que está sufriendo su red interna, la red externa de Telefónica no se está viendo afectada y el servicio funciona correctamente.Otras grandes empresas clientes de Telefónica han solicitado también de forma preventiva a sus trabajadores de oficina que apaguen sus ordenadores para evitar cualquier riesgo, como es el caso dePor su parte, fuentes dehan asegurado que la compañía no ha sido atacada por ningún virus, pero han decidido cortar el acceso a Internet de los empleados también como medida preventiva.