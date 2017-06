Seis heridos en Newcastle en un atropello múltiple en una fiesta del fin del Ramadán

Seis personas han resultado heridas, entre ellas dos niños, después de que un coche embistiese a una multitud que celebraba el final del mes sagrado del Ramadán en la ciudad inglesa de Newcastle, aunque la Policía ha aclarado que los primeros indicios no apuntan a que se trate de un incidente terrorista.



El incidente tuvo lugar alrededor de las 9.15 (hora local) junto a un centro deportivo donde se celebraba el Eid al Fitr. Ciento de personas habían acudido a este acto, que se vio sacudido por un atropello en la zona del aparcamiento, según la cadena BBC.



Una mujer de 42 años ha sido detenida tras este incidente. Un testigo ha relatado que la mujer "estaba saliendo del aparcamiento y aceleró de repente contra una multitud", mientras que la Policía no ha dado detalles de lo que podría haber pasado.





The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd