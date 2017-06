Detienen a un hombre por fingir la muerte de su familia en el incendio de Londres

Las fuerzas de seguridad británicas han detenido a un hombre al que acusan de fraude por fingir que su mujer y su hijo habían muerto en el incendio de la Torre Grenfell de Londres, en el que perdieron la vida al menos 80 personas, según el último balance de víctimas.

La Policía británica ha avisado de que investigará a todo aquel que "busque capitalizar el sufrimiento" de las víctimas, razón por la cual ha sido arrestado un hombre de 52 años que supuestamente falseó su historia. El detenido quería obtener dinero y vivienda tras el siniestro.

Una portavoz policial, Fiona McCormack, ha recordado que "la angustia y el sufrimiento causado (por el incendio) a tantas familias y seres queridos es desgarrador", por lo que ha advertido de que las autoridades tomarán medidas ante posibles irregularidades, según la cadena BBC.

No obstante, ha querido dejar "claro" que la Policía no está "interesada" en investigar posibles casos de subarrendamiento o temas migratorios. "No quiero que haya víctimas ocultas de esta tragedia", ha dicho, en alusión a algunos de los casos detectados en el rascacielos.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado este jueves que el juez retirado Martin Moore-Bick dirigirá la investigación gubernamental sobre el fuego que arrasó la Torre Grenfell de Londres el 14 de junio.