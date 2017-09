Florida, declarada zona catastrófica tras el paso del huracán Irma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado este domingo la declaración del estado de desastre en Florida ante el paso del huracán 'Irma', horas después de que el gobernador del estado, Rick Scott, le pidiera que actuara en este sentido.



La declaración permitirá la liberación de fondos estatales para entregar ayuda a los damnificados y para respaldar las tareas de reconstrucción y reparación de infraestructuras.



Trump ha afirmado este mismo domingo que viajará "muy pronto" a Florida, según ha informado el diario estadounidense 'The Hill'.



El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés) ha instado a la población del suroeste de la península de Florida a alejarse de la costa ante la previsión de inundaciones de entre 3 y 4,5 metros de altura provocadas por 'Irma'.







VIDEO | Huracán #Irma pared del ojo y su violencia en Naples, Florida pic.twitter.com/5JU7N6tloa „ Met Uy Estacion bcp (@Estacion_bcp) 10 de septiembre de 2017

Cerca de 6 millones de evacuados en Florida. Vídeo: ATLAS

Devastación provocada por el huracán Irma en las Islas Vírgenes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha reiterado la advertencia y ha recordado que la mitad de las muertes relacionadas con tormentas tropicales en los últimos 50 años se deben a lasque provocan.A medida que avanza por la costa oeste de Florida hacia el norte, el potente huracán(de un máximo de 5), según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU.En su boletín de las 02:00 hora local (06:00 GMT), el NHC precisó que a esa hora Irma se hallaba a unas 20 millas (30 kilómetros) de Lakeland y a unas 25 millas (40 kilómetros) de Tampa, la mayor ciudad en la bahía del mismo nombre, donde viven unos cuatro millones de personas, en la costa oeste floridana.También a esa hora, el ciclón generaba(135 kilómetros por hora), una velocidad menor a la registrada en el boletín previo, emitido tres horas antes, que era de 100 millas por hora (155 kilómetros por hora).Pese a la menor intensidad, Irma deja a su paso una enorme devastación y tres víctimas mortales. Las tres muertes confirmadas hasta ahora ocurrieron en accidentes de tráfico, una de ellas la de un hombre en los Cayos que perdió el control de su camioneta por los fuertes vientos.Los otros dos fallecidos son la "sheriff" adjunta del condado de Hardee y un sargento del departamento de correcciones del estado, que chocaron con sus vehículos en un momento de lluvias y vientos en la zona.pero entre sus consecuencias se cuentan ya la pérdida de electricidad en más de tres millones y medio de hogares, así como el colapso de dos grandes grúas de construcción en el Downtown de Miami y un techo arrancado en un edificio de un barrio cercano.Esos incidentes, que no han causado heridos, se suman a launa situación que se prevé que empeore con el aumento progresivo del nivel del mar al paso de Irma.De hecho, el gobernador de Florida, Rick Scott, ha dicho que esa es "la mayor preocupación", y los reporteros de las grandes cadenas nacionales insisten en que quien más mata en los huracanes no es el viento sino el agua, para que los ciudadanos no se confíen y no salgan a la calle.Para evitar eso, el condado de Miami-Dade ha impuesto undesde hoy a las 19.00 hora local (23.00 GMT) hasta el lunes a las 07.00 (11.00 GMT), mientras la ciudad de Miami hará lo mismo comenzando una hora antes.El toque de queda es una medida que también pretende evitar los saqueos, que ya se han registrado en Fort Lauderdale, donde nueve personas fueron arrestadas por robar en varias tiendas, y en Miami, donde se detuvo a cuatro personas.y por el momento hay un fallecido confirmado en el continente: un hombre hallado muerto en su camioneta tras estrellarse contra un árbol debido a los fuertes vientos.