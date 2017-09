Una explosión en el metro de Londres causa varios heridos

Varios pasajeros han resultado heridos con quemaduras en el rostro por una explosión ocurrida hoy en un tren del Metro de Londres en la estación de Parsons Green, en el suroeste de la capital británica, indicaron hoy los medios.



La estación ha sido cerrada y la línea District Line, a la que corresponde Parsons Green, ha sido suspendida.



Según imágenes de las televisiones, un contenedor blanco explotó en uno de los vagones de un tren, que se dirigía hacia el norte, con destino al centro de la ciudad británica.





We are aware of reports on social media RE #ParsonsGreen. We will release facts when we can - our info must be accurate