Ledezma viajará a Madrid tras escapar del arresto domiciliaro en Venezuela

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ha escapado del arresto domiciliario en el que se encontraba desde 2015 y ha huido a Colombia, informaron medios locales. Ledezma viajará este viernes a Madrid, donde se encuentra su esposa, Mitzy Capriles.



Ledezma, que cumplía arresto domiciliario en Caracas desde 2015, llegará al Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid a las 6:00 horas (5:00 GMT), añadió su esposa.



Las autoridades de Colombia confirmaron que el líder opositor venezolano entró en el país vía terrestre por el Puente Internacional Simón Bolívar, de la población de Villa del Rosario, e hizo su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades, de acuerdo con la normativa migratoria.



El diario venezolano El Nacional reseña en su página web que el opositor, fundador de la formación Alianza Bravo Pueblo (ABP), "escapó en la madrugada de este viernes por la frontera hacia Colombia" y "tendría como destino final un país europeo".



El rotativo agrega que varios funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el cuerpo que ha custodiado la residencia de Ledezma desde hace dos años, se encuentran en los alrededores de la casa del opositor.



Ledezma, que fue detenido el 19 de febrero de 2015 y enviado a la cárcel militar de Ramo Verde, fue enviado a su casa por razones de salud dos meses después, donde se ha mantenido preso e imposibilitado de expresarse públicamente.



Fue acusado por los delitos de conspiración y asociación para delinquir por parte de la Fiscalía y nunca fue juzgado.



Asimismo, fue suspendido de su cargo como alcalde metropolitano por lo que las riendas de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la plaza de mayor peso político en el país petrolero después de la Presidencia de la República, las delegó en manos de Helen Fernández, una militante de ABP.



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reaccionó a la noticia mediante su cuenta en Twitter.





Mi saludo a Antonio Ledezma, referente moral de #Venezuela, ahora libre para liderar la lucha desde el exilio para la instauración del sistema democrático en su país https://t.co/Wu9vLBCzFh — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 17 de noviembre de 2017

Pide a los venezolanos "no perder ánimo"

Ledezma envió un saludo al pueblo de Venezuela y lo invitó a "no perder el ánimo". "Esta es una hora de templanza. No hay que perder el ánimo", dijo Ledezma a periodistas en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, de la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en sus primeras declaraciones al salir de su país.Ledezma, portando en alto una bandera de Venezuela, aseguró que su fuga fue "una travesía peliculesca porque pasamos más de 29 puestos entre guardias nacionales y policías".Ante los medios de comunicación que se agolparon en el aeropuerto el opositor le pidió comprensión a su familia por el escape que protagonizó."Dios es muy grande.y a mis hijas que han sufrido mucho porque han tenido horas de angustia sin saber en dónde estaba porque esto lo consulté solo con mi conciencia", aseguró.Al hacer un llamado a sus compatriotas, Ledezma pidió "que ha perdido la comida, el efectivo y no tiene dinero ni para comprar una empanada, pero que no pierde el decoro. Esa es la gran virtud que hoy adorna al pueblo venezolano"."Ale digo que es hora de que se haga a un lado y permita un Gobierno de transición. Maduro no puede seguir torturando al pueblo de Venezuela. Maduro está matando de hambre al pueblo de Venezuela porque mientras paga 72.000 millones de dólares en servicios de la deuda hay gente que no tiene ni cómo comer", aseveró.