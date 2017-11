Ledezma: "Jamás pensé en emigrar de Venezuela"

El opositor venezolano Antonio Ledezma ha llegado esta mañana a Madrid procedente de Bogotá tras escapar de su arresto domiciliario en Venezuela, dejando atrás un país "sometido con la violencia del poder" del que salió "con el alma desgarrada" porque, ha dicho, "jamás pensé que tendría que emigrar".

"En España me siento libre" han sido las primeras palabras que ha pronunciado el alcalde metropolitano de Caracas nada más pisar suelo español y después de abrazar cariñosamente a su esposa Mitzy Capriles y a sus dos hijas, que le esperaban en el aeropuerto madrileño junto a decenas de venezolanos y simpatizantes de la causa que defiende Ledezma y de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Banderas de Venezuela, lágrimas y la entonación del himno de país han sido algunos instantes vividos por el dirigente de Alianza Bravo Pueblo nada más recalar en España tras haber burlado su arresto domiciliario de más de mil días en Caracas y haber pasado por Colombia para llegar a Europa y desde aquí, pedir la libertad para su pueblo.

"Voy a dedicarme a recorrer el mundo, a contribuir en el exilio a hacer una extensión de la esperanza de los venezolanos, a salir de este régimen", ha declarado Ledezma, que ha denunciado la "narcodictadura" que sufre Venezuela, que "usa la violencia contra las instituciones, que ha cometido fraudes electorales, que mantiene encarcelados a disidentes políticos" simplemente por el hecho de serlo e incluso, que "amenaza a nuestras familias".

Se ha mostrado decidido a luchar desde el otro lado del Atlántico contra lo que ha denominado "el nuevo hombre-caja" venezolano, aquel, ha dicho, "que vive de una cajita de alimentos" y por la libertad de un pueblo "sometido con la violencia del poder".

"Cuando salí de mi casa tras más de mil días preso injustamente no pude contener las lágrimas de ver a niñas y mujeres rebuscando en cestos de basura y estamos hablando del país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo y de un gobierno que ha despilfarrado una inmensa fortuna y donde se han robado más de 600.000 millones de dólares", ha lamentado el opositor.

Ha tenido además palabras de gratitud hacia el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, -con quien se entrevistará en las próximas horas- por haber apoyado la causa que defiende y por "ser víctima de toda esa catarata de disparates que se atreve a lanzar quien por desgracia para nosotros actualmente ejerce la presidencia de la república".

También ha agradecido el apoyo de todos los expresidentes del gobierno españoles e incluso ha comentado que es " bueno que Venezuela esté uniendo a los distintos sectores políticos de España".

Sin embargo, ha criticado la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero en la preparación de las conversaciones que van a tener lugar el 1 y 2 de diciembre entre el Gobierno de Venezuela y la oposición en la República Dominicana y hasta ha comentado que desde que el expresidente del Gobierno español llegó a su país "hay más presos políticos y ha habido más muertos".

Ledezma ha asegurado que no está en contra del diálogo "sino de la metodología" con la que se está llevando a cabo, porque "un diálogo sincero beneficia a la paz" no sólo de Venezuela sino de toda América Latina, pero ha lamentado que se eligiera para mediar a Rodríguez Zapatero y no al también expresidente del Gobierno español Felipe González.

El alcalde de Caracas ha apelado a la "autocrítica" de la oposición venezolana para que aproveche "su liderazgo y su experiencia" porque, a su juicio, "nos han hecho mucho daños las incoherencias" y existe "un escenario en el que todos cabemos".