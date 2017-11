Submarino desaparecido en Argentina: ¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir sus tripulantes?

La búsqueda en el Atlántico Sur del submarino argentino desaparecido ARA San Juan, cuyo rastro se perdió hace una semana con 44 tripulantes a bordo, ha incrementado la incertidumbre entre los familiares después de que se descartara que la luz de unas bengalas y una balsa vacía en medio del mar pertenezcan a la nave.

¿Cuándo se perdió el contacto con el submarino?



El ejército argentino tuvo su último contacto con el submarino hace ahora una semana en el golfo de San Jorge, a cientos de kilómetros de la costa sureña de la Patagonia. Entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana estaba programada la llegada a la Base Naval de Mar del Plata del submarino submarino argentino, que había partido el lunes pasado del puerto de Ushuaia y se dirigía de regreso a la localidad bonaerense.



¿Cuál es el principal problema ahora?



La "gran preocupación" de las familias es si todavía tienen oxígeno, ha explicado uno de los psicólogos que les atienden. "Lo único que los compensa es decir, 'bueno, mi hijo está haciendo lo que realmente le gusta' y eso es importante porque genera un sentimiento de pertenencia", relató el licenciado en psicología y capitán de fragata Víctor Hugo Dugar, uno de los especialistas que trata a los familiares.



¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir los tripulantes?



Según explica William Craig Reed, submarinista de la Marina estadounidense, a la CNN, los submarinos como el desaparecido pueden estar en el mar alrededor de un mes, si bien eso "no significa que estén equipados para estar 30 días bajo el agua". No obstante, si el submarino está hundido pero no ha sufrido daños exteriores graves y está intacto, los tripulantes dispondrán de una semana a 10 días de oxígeno, indica Peter Layton, investigador visitante del Instituto Griffith Asia de la Universidad de Griffith en Australia.

El operativo transcurre contrarreloj, ya que apenas se conocen datos sobre los motivos de la desaparición del 'ARA San Juan' o si se encuentra en la superficie o bajo el mar. Las autoridades desconocen cuánto tiempo podría durar el oxígeno de la nave en caso de que no haya podido renovarlo.

¿Cómo puede un submarino hacer nota su presencia?



El sistema morse que emplean los tripulantes de submarinos incluye una señal de socorro que consiste en golpear el casco para alertar a los buques que se acercan a él, si no tienen otro método de comunicación. Sin embargo, la Armada argentina ha confirmado que el "ruido" detectado hace dos días en la zona donde se busca al submarino desaparecido no corresponde al sumergible.

"Ese ruido se analizó, la firma acústica, y no corresponde a un submarino, a un patrón de lo que sería golpes de casco en sistema morse. Es un ruido continuo, constante, que podría llegar a ser ruido biológico", remarcó, en declaraciones a la prensa desde la sede central de la Armada en Buenos Aires el capitán Enrique Balbi, portavoz de este cuerpo castrense.



Ayuda de España



La Armada española ha enviado a Argentina equipamiento especializado para colaborar en las operaciones de rescate del submarino ARA 'San Juan' que se encuentra desaparecido en el Atlántico desde hace cinco días.

Se trata de tres contenedores estanco que podrían hacer llegar a la tripulación del submarino argentino desaparecido suministros, medicinas o incluso oxígeno en caso de que sea localizado, según ha explicado a Europa Press el capitán de navío Alejandro Cuerda, comandante de la Flotilla de submarinos de las Fuerzas Armadas españolas.

Cuando ocurre un siniestro de estas características, toda la comunidad internacional se activa para desplegar el apoyo que pueda ser necesario para el rescate. En este caso, Argentina solicitó el envío de contenedores para poder alargar el tiempo de supervivencia de los tripulantes en el fondo del mar hasta su rescate.

El capitán de navío Cuerda ha reconocido que "el tiempo apremia" en la localización del ARA 'San Juan', ya que han pasado seis días desde su última comunicación, aunque las condiciones exactas de la tripulación pueden variar en función de múltiples factores como el frío o la humedad a la que estén expuestos.