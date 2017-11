Familiares de los tripulantes del submarino: "Mandaron una mierda a navegar"

Las malas noticias que llegan del Atlántico están haciendo de Argentina, en especial de los familiares de los 44 tripulantes del desaparecido submarino "ARA San Juan", un pozo de angustia y dolor: "Yo lo único que quería era a mi hijo vivo", cuenta a Efe el padre de uno de los marineros.



Tras ocho días de incertidumbre por no saber qué les ocurrió a sus seres queridos -todos profesionales de la Armada- para dejar de comunicarse, este jueves un jarro de agua fría cayó en picado para todos los familiares y amigos de "los 44", que aguardan entre lágrimas en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.



"Alrededor de las 11 de la mañana me llamó el jefe de mi hijo desde la base de Mar del Plata confirmando la explosión y que están todos muertos", cuenta a Efe sin contener la emoción Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Damián, teniente de corbeta de 27 años. "No puedo entender que en el comunicado oficial no digan la verdad, es increíble", añade.





La zona en la que se busca al submarino.

", afirmó ante la prensa Itatí Leguizamón, esposa del radarista Germán Oscar Suárez, al tiempo que reveló que en 2014 el submarino, de fabricación alemana e incorporado a la Armada en 1985, ya sufrió otro incidente grave "y no pudieron emerger"."No viene de ahora, viene de hace 15 años atrás", de los "", aseguró Leguizamón, para quien la responsabilidad "es de todos", tanto del Gobierno anterior como del actual, ya que a su juicio, desde los años 70 "nadie invierte un peso" en la fuerza naval.La Armada Argentina evitó hoy, en su último informe del día sobre la búsqueda delen su octava jornada desaparecido, pronunciarse sobre el estado en que pueden encontrarse sus 44 tripulantes, después de que algunos de sus familiares hayan dado por hecho que no hay supervivientes."Hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente.", remarcó el capitán de navío Enrique Balbi en una conferencia de prensa en Buenos Aires.

Compartimos una nueva infografía con la actualización de datos sobre el área de operaciones de búsqueda y rescate del #SubmarinoARASanJuan pic.twitter.com/xpfTp1GalL — Armada Argentina (@Armada_Arg) 24 de noviembre de 2017

Macri prevé cesar al jefe de la Armada

El presidente argentino,, prevé cesar al jefe de la Armada, el almirante Marcelo Hipólito Srur, y a otros cargos en la cadena de mando una vez se aclare la desaparición del submarino 'ARA San Juan', después de que este jueves se supiera que se produjo una explosión a bordo el día en que se perdió el contacto con la nave, el 15 de noviembre.Según informan tanto 'Clarín' como 'La Nación',pero no la hará efectiva hasta que no se conozca la suerte del submarino y de sus 44 tripulantes, a los que sus familiares dan ya por muertos tras saber de la explosión.