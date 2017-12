Un avión se estrella en Canadá y milagrosamente no deja víctimas mortales

Un avión con 25 personas a bordo se estrelló la noche del miércoles (hora local) en una remota localidad del norte de Canadá dejando varios heridos, algunos graves, pero ninguna víctima mortal, según han informado las autoridades norteamericanas.



El vuelo de West Wind Aviation despegó en torno a las 18.15 (hora canadiense) del pequeño aeródromo de Fond-du-Lac rumbo a Stony Rapids y pocos minutos después se estrelló por razones que aún se desconocen. "No hubo explosión ni incendio", ha aclarado la Policía Montada en un comunicado.



Las imágenes difundidas por la prensa canadiense muestran el avión, un ATR-42 de escasas dimensiones, convertido en un amasijo de hierros. Sin embargo, todas las personas que iban abordo -22 pasajeros y tres tripulantes- han sobrevivido.





