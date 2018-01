Etiopía prohíbe las adopciones internacionales

El Parlamento de Etiopía ha aprobado este martes la ley que prohíbe la adopción internacional de niños huérfanos de su país, una medida que llega después de diversas polémicas en relación a las garantías del sistema etíope por denuncias sobre abusos físicos e incluso muertes de menores en manos de padres extranjeros.

La norma aprobada elimina la posibilidad de que los niños huérfanos etíopes sean adoptados por ciudadanos de otros países y establece que se articularán medidas para alentar la adopción dentro de la propia Etiopía, según una información de la agencia china Xinhua recogida por Europa Press.

En este sentido, algunos parlamentarios han expresado sus dudas durante el debate sobre la capacidad y disponibilidad de centros en Etiopía donde acoger a estos menores huérfanos. En la actualidad, muchos de estos centros son gestionados por ONG locales e internacionales.

El pasado mes de noviembre, ante la previsión de que se acabase aprobando esta nueva ley, el Ministerio de Asuntos Exteriores español afirmó que la veintena de familias que ya tenían asignado un menor para adoptar en Etiopía no se verían afectadas por la nueva norma y que, en cualquier caso, la Embajada de España en el país estaba trabajando para resolver cuanto antes todos esos expedientes.

Serán las últimas parejas españolas que adopten en Etiopía, pues mientras se dirimía allí la aprobación de la nueva ley, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad suspendió "definitivamente la admisión y continuidad en la tramitación de expedientes de adopción internacional" en aquel país por falta de seguridad jurídica.

La admisión de nuevas solicitudes de adopción de españoles en Etiopía se suspendió temporalmente en 2012 y no se había vuelto a levantar. Desde entonces sólo se tramitaban los expedientes que ya estaban en curso, pero no todos se resuelven favorablemente. En 2014, la Corte Suprema Federal de Etiopía anuló las sentencias favorables que avalaban la adopción de dos niños por parte de dos matrimonios españoles que habían recorrido todo el proceso y declaró no adoptables a los menores.

Han sido varios los países que han tomado la decisión de suspender sus acuerdos de adopción internacional como ha hecho ahora España, entre ellos Países Bajos, Suiza, Noruega, Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia y Alemania.

En la asociación PIAO, que ha tramitado desde 2004 las adopciones de más de 370 niños etíopes, explican a Europa Press que el principal problema radica en la falta en Etiopía de un sistema público de protección de la infancia, pues la atención de los niños en desamparo corre a cargo de organizaciones no gubernamentales y privadas, que son las que gestionan el 95% de los orfanatos.

Además, sostienen que la "compleja burocracia" hace "muy difícil" culminar los procesos de adopción. Si bien indican que desde hace unos años se ha avanzado "mucho" en las garantías jurídicas en la fase declaratoria de abandono de un menor en este país para que pueda ser adoptado, también subrayan que esto ha generado un aumento de las solicitudes a las que las autoridades de este país africano no dan respuesta.