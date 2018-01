Donald Trump: un año de polémicas en la Casa Blanca

Donald Trump cumple en la Casa Blanca un año de escándalos, controversias y polarización que está cambiando la política en Estados Unidos y las relaciones del país en el plano internacional.



La sorprendente elección del magnate en 2016 y sus promesas electorales dieron paso a un convulso y errático primer año de mandato, con un cambio radical en la forma de gobernar. Trump ha logrado alguna victoria, pero también ha cosechado múltiples mientras se desahogaba en Twitter abriendo innumerables polémicas.



Estos son algunas de los hitos más destacados del primer 'año Trump':



1. Los inmigrantes, los vetos y los "agujeros de mierda"



La gran primera gran iniciativa de Donald Trump fue un veto de entrada al país contra los ciudadanos de siete países musulmanes. La polémica propuesta se vio inmediatamente frenada en los tribunales. Su administración trató de corregirla con un segundo veto, que de nuevo acabó bloqueada por la justicia. Finalmente, y solo a final de 2017, consiguió sacar adelante una medida más limitada.



Mientras tanto, centenas de miles de ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen latinoamericano, se han quedado en un limbo jurídico como resultado su campaña de "mano dura", de nuevo al límite, cuando no en contra, de la ley. En su penúltima polémica, Trump calificó como "agujeros de mierda" a algunos países africanos y latinoamericanos, lo que fue desmentido por el presidente.





Trump baila con su esposa en una ceremonia en la Casa Blanca en enero de 2017. AFP-REUTERS

Trump y su esposa, con el matrimonio Obama tras la toma de posesión. AFP-REUTERS

El presidente de EE UU, con su homólogo chino, Xi Jinping. AFP-REUTERS

Trump tosses paper towels to hurricane survivors in Puerto Rico pic.twitter.com/ACQCaCv7oW — TIME (@TIME) 3 de octubre de 2017

Desde la campaña electoral, la sombra de la presunta injerencia rusa ha acompañado el mandato del presidente de Estados Unidos. A la comisión de investigación abierta en el Congreso se suma la causa judicial. En el camino queda el despido del anterior director del FBI, James Comey, mientras se acumulan los indicios. Las últimas revelaciones sobre una reunión del hijo del presidente con una abogada rusa vinculada al Kremlin alimentan las sospechas sobre los posibles vínculos para perjudicar a su rival en las elecciones, la demócrata Hillary Clinton.En agosto, cuando una manifestación de neonazis en Charlottesville (Virginia) acabó con un muerto y una veintena de heridos, Trump volvió a sembrar la controversia al culpar del incidente "a los dos lados". Las reacciones obligaron al presidente de EEUU a retractarse, aunque sin cerrar totalmente la polémica.Una de las grandes promesas del mandatario en la campaña electoral fue la de derogar la reforma sanitaria de Barack Obama. Su idea, sin embargo, se ha topado con las diferencias dentro del seno del Partido Republicano. La imposibilidad de consensuar una nueva legislación, ha permitido que siga funcionando, en la mayor parte de sus puntos, el sistema del expresidente demócrata.La construcción del muro en la frontera con México, una de las banderas de Trump en la campaña y en su primer año de mandato, sigue siendo una incógnita. Pese a que se han diseñado prototipos para levantarlo, no está aún claro si será una realidad en los próximos años. La idea del presidente de EEUU de que sea México quien pague por él "directa o indirectamente" parece diluirse. El propio jefe de Gabinete de la Casa Blanca aseguró esta semana que no será así, lo que alejaría quizás definitivamente un proyecto con un coste tan elevado.Trump, beligerante desde un primer momento con las medidas tomadas para frenar el cambio climático, aprobó retirar algunas de las restricciones mediomabientales para dar más libertad a las empresas y optó por abandonar el Acuerdo de París sobre el clima.Quizás la mayor victoria lograda por Trump en su primer año sea la de la aprobación de la reforma fiscal. El magnate había prometido recortar los impuestos y en diciembre fue el Congreso aprobó un plan que rebaja los impuestos a las empresas del 35% al 21%. De la reforma fiscal se beneficiarán también los asalariados de rentas más altas.Los desastres naturales por huracanes en Texas, Florida o Puerto Rico pusieron de nuevo en aprietos a Donald Trump. Sobre el huracán María llegó a decir que no era una catástrofe como la del Katrina en Nueva Orleans. En Puerto Rico, durante su visita, lanzó a los afectados rollos de papel higiénico.Trump no ha dejado de usar Twitter para hacer también política internacional. En la disputa diplomática con Corea del Norte, la escalada ha sido progresiva y el presidente de EEUU ha tirado de Twitter para responder al Kim Jong-un. En diferentes mensajes, Trump llamó al dirigente norcoreano "hombre cohete" o "bajito y gordo", y aseguró que él tenía el "botón nuclear" más grande.Uno de los grandes hitos en política internacional del mandato de Trump ha sido su decisión e reconocer a Jerusalén como capital de Israel, alejándose del consenso global. La iniciativa, parte de sus promesas electorales, incluirá el traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv.