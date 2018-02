Trump habla de "salud mental" y guarda silencio sobre el control de armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado este jueves el apoyo de la "familia americana" a las víctimas del tiroteo en un instituto de Florida y ha abogado por atajar "el difícil asunto de la salud mental", sin proponer medidas concretas para combatir este tipo de ataques.



"Estamos todos unidos como una sola familia americana y vuestro sufrimiento también es nuestro", ha dicho Trump, en un discurso público con el que ha querido verbalizar su condena al tiroteo perpetrado en un instituto de Parkland por un antiguo estudiante, Nikolas Cruz.



Trump, que tiene previsto visitar Parkland próximamente, ha recurrido a la Biblia para prometer apoyo a quienes han sufrido el tercer tiroteo con más muertos (17) perpetrado contra un centro educativo en Estados Unidos. "Responder al odio con amor. Responder a la crueldad con bondad", ha enfatizado el mandatario.



El presidente ha prometido que las escuelas y los niños serán "una prioridad clave" de su Gobierno --"ningún niño ni ningún profesor debería estar en peligro"-- y ha advertido de que "no basta con tomar medidas con las que parezca que se logra un cambio", sino que hay en lograr mejoras "de verdad". Así, ha instado a "crear una cultura que abrace la dignidad de la vida".







In times of tragedy, the bonds that sustain us are those of family, faith, community, and country. These bonds are stronger than the forces of hatred and evil - and these bonds grow even stronger in the hours of our greatest need. https://t.co/bu140nscez pic.twitter.com/OoTXMCSexB