Una nueva dimisión agrava la crisis en el equipo de Trump

Hope Hicks, una de las asistentes más cercanas del presidente Donald Trump, dimitirá a su cargo de directora de comunicaciones de la Casa Blanca, dijo el miércoles la secretaria de prensa del mandatario, Sarah Sanders.



"No hay una fecha definitiva pero sí puedo confirmarlo", dijo Sanders, descartando que la decisión de Hicks esté vinculada a su rechazo a contestar preguntas en una audiencia el martes en el Congreso sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016 que llevaron a Trump a la presidencia.



Por otra parte, Trump atacó ferozmente a su secretario de Justicia y fiscal general Jeff Sessions el miércoles, calificando de "vergonzoso" su manejo de las acusaciones de interceptación ilegal de teléfonos de la Casa Blanca.





Why is A.G. Jeff Sessions asking the Inspector General to investigate potentially massive FISA abuse. Will take forever, has no prosecutorial power and already late with reports on Comey etc. Isn´t the I.G. an Obama guy? Why not use Justice Department lawyers? DISGRACEFUL!