Al menos dos muertos en un tiroteo en la Universidad Central de Michigan

La policía de la Universidad Central de Michigan (CMU), al norte de EEUU, ha confirmado que dos personas han sido asesinadas en un tiroteo registrado en el edificio Campbell Hall del campus del centro educativo. Los fallecidos no son estudiantes y al parecer todo comenzó con una disputa de carácter doméstico. No se han registrado heridos.



El presunto asesino es James Eric Davis, Jr., un hombre negro de unos 19 años de edad que permanece huido, según ha informado la policía de la universidad en un comunicado.





CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0