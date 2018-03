Donald Trump y Kim Jong Un se reunirán en mayo

El director de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui Yong, ha asegurado este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado reunirse en mayo con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en lo que ha descrito como un intento por parte del dirigente estadounidense de lograr la "desnuclearización permanente" de la península de Corea.



La respuesta de Trump se ha producido poco después de que el enviado surcoreano entregara al magnate una carta de Kim en la que invitaba al presidente estadounidense a reunirse con él en Corea del Norte, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.



Chung ha indicado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que Kim ha "expresado su disposición a mantener un encuentro con Trump lo antes posible" y ha destacado que el dirigente estadounidense "ha apreciado que haya tomado dicha decisión".



El representante del Gobierno surcoreano ha aseverado, además, que la reunión, prevista para mayo, tiene como principal objetivo abordar la situación en la región y conseguir la desnuclearización permanente de la región.



En este sentido, Chung ha informado de que Kim se ha "comprometido a lograr la desnuclearización" y que dejará de lado "cualquier tipo de ensayo balístico o nuclear". Según la delegación surcoreana, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha expresado su "gratitud personal" a Trump por la gestión de la crisis norcoreana.



"Su liderazgo y sus políticas de máxima presión, junto con la solidaridad a nivel internacional, nos han llevado a esta coyuntura", ha continuado.



Por otra parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha aseverado que "el presidente Trump aprecia las amables palabras de la delegación norcoreana y el presidente Moon" y ha confirmado que Trump "aceptará la invitación de Kim".



"Estamos deseando que se produzca la desnuclearización de Corea del Norte. Mientras tanto, todas las sanciones y la presión ejercida sobre Pyongyang continuarán", ha añadido Sanders en un comunicado recogido por la agencia de noticias Reuters.



El anuncio ha tenido lugar tras un año de tensiones a nivel internacional ante los diferentes ensayos balísticos realizados por Pyongyang, que amenazó en varias ocasiones con atacar territorio estadounidense, durante el último año.



Tanto el Gobierno surcoreano como estadounidense han destacado en varias ocasiones la importancia de abordar la cuestión norcoreana a través de la vía diplomática sin obviar la importancia de estar preparados ante un posible ataque por parte de Corea del Norte.



La tensión en la región ha disminuido recientemente con motivo del acercamiento entre las dos Coreas, que reanudaron en enero el diálogo intercoreano tras varios años de silencio.





