Un ingeniero del puente de Miami alertó de grietas dos días antes de derrumbarse

Un ingeniero informó sobre las grietas en el puente peatonal de acceso a la Universidad Internacional de Florida (FIU, según sus siglas en inglés) derrumbado este jueves y que ha causado la muerte de al menos seis personas, mientras otras diez han resultado heridas.

El informe fue enviado dos días antes de la tragedia por el ingeniero principal de la empresa encargada de la construcción del puente, Structural Technologies VSL, a través de un mensaje de voz a un empleado del Departamento de Transporte de Florida. Sin embargo, ese empleado se encontraba fuera de la oficina y no recibió el mensaje hasta este viernes, un día después de la catástrofe.

Según el mensaje, la grieta se produjo en un extremo del puente, pero la empresa no lo consideró una cuestión de seguridad, según el informe.

"Hemos echado un vistazo y, obviamente, hay que hacer algunas reparaciones o lo que sea necesario, pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema. Así que no nos preocupa desde esa perspectiva", señaló en el mensaje el ingeniero, W. Denney Pate, según ha recogido el diario estadounidense 'The New York Times'. "Aunque obviamente la grieta no es buena y tendrá que ser algo", añadió.

Al menos seis personas murieron y otras diez resultaron heridas a causa del derrumbe del puente y el jefe de Policía de Miami-Dade, Juan Pérez, ha asegurado este viernes que el número de víctimas mortales podría aumentar, según ha informado la cadena estadounidense NBC News.

El puente, de 950 toneladas y que fue instalado este sábado, cayó sobre la carretera, aplastando además varios vehículos. Pérez confirmó este jueves que al menos ocho vehículos continúan atrapados debajo del puente.

Las autoridades han identificado este viernes a una de las víctimas. Alexa Duran, una estudiante de 18 años, conducía a su casa tras una cita médica cuando el puente se derrumbó, según NBC News.

Michael Biesiada, portavoz de la empresa encargada de la construcción del puente, Structural Technologies VSL, ha informado de que Navaro Brown, uno de sus empleados, también falleció por el desplome del puente. Además otros dos empleados de la empresa resultaron heridos.