Una mujer de EEUU, primera víctima mortal por atropello de un coche sin conductor

Un coche autónomo de Uber ha atropellado a una mujer en Tempe (Arizona, Estados Unidos) que ha resultado en el fallecimiento de la mujer, según informa The New York Times, la primera muerte provocada por este tipo de vehículos en vías públicas.



Según informa el medio citado, el vehículo circulaba con el 'modo autónomo' activado, con un conductor de seguridad en su interior. En un momento dado, el coche ha chocado con la mujer, que cruzaba la calle fuera del paso de peatones. Otros medios, como ABC15, informan de que la mujer circulaba en bicicleta por la calzada.



La investigación sobre lo ocurrido está en marcha. La Policía de Tempe, en un comunicado, habría informado de que el suceso tuvo lugar por la noche, sin especificar si el domingo por la noche o el lunes de madrugada.



Tras el accidente, Uber suspendió su programa de vehículos autónomos.



"Nuestros corazones están con la familia de la víctima", dijo un portavoz de Uber a la AFP. "Estamos cooperando plenamente con las autoridades locales en su investigación de este incidente", agregó.



Our hearts go out to the victim´s family. We´re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.