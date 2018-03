Abatido el autor de un tiroteo que ha dejado dos heridos en un instituto de Maryland, en EEUU

Un hombre sospechoso de ser el autor de disparos en un colegio de secundaria en Maryland (Estados Unidos) murió a causa de las heridas recibidas por disparos de un agente de seguridad, según informó este martes el jefe de la policía local, Tim Cameron.



Otros dos jóvenes que resultaron heridos en el tiroteo fueron trasladados a hospitales de la zona, y uno de ellos se encuentra en estado crítico, dijo el funcionario policial durante una conferencia de prensa.



El instituto Great Mills, en el sur de Maryland, ha sido escenario de un tiroteo este martes del que por el momento se desconocen los detalles.



Según informan los medios estadounidenses, el centro educativo, al que asisten unos 1.600 alumnos, ha sido "clausurado" a raíz de un tiroteo.







El organismo encargado de los centros educativos públicos en el condado de Saint Mary, donde se encuentra el instituto, ha informado que personal de la oficina del sheriff se ha personado en el lugar de los hechos y el "acontecimiento está contenido".



También han respondido a la alarma efectivos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Esta última agencia ha anunciado el envío de "agentes especiales" al instituto Great Mills.







From the St. Mary's County Sheriff's Office: There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School. https://t.co/nvOVaZnjTh