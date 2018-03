La UE reclama a Facebook que proteja los datos personales

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han reclamado este jueves a las redes sociales y las plataformas digitales "prácticas transparentes y la plena protección de la privacidad de los ciudadanos y de los datos personales" tras el último escándalo de Facebook y de la empresa Cambridge Analytica, que obtuvo ilegalmente datos de más de 50 millones de usuarios de la red social, desvelado por los diarios 'The Guardian' y 'The New York Times'.

El caso ha generado numerosas reacciones, mayoritariamente cuestionando el uso que Facebook hace de los datos proporcionados por los usuarios de su plataforma, aunque también se ha criticado a la empresa Cambridge Analytica, que fue contratada por la campaña del republicano estadounidense Donald Trump para atraer a votantes indecisos en las elecciones presidenciales del país de 2016.

"Todos los líderes tienen claro que las privacidad de los ciudadanos y de sus datos personales deben ser plenamente protegidos. Nos tomamos muy en esta cuestión. La legislación de la UE y nacional deben ser respetadas y aplicadas", ha asegurado en rueda de prensa el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras la discusión de los líderes sobre el caso de Facebook y Cambridge Analityca.

Los líderes europeos han dejado claro que "las redes sociales y las plataformas digitales necesitan garantizar prácticas transparentes y la plena protección de la privacidad de los ciudadanos y de los datos personales" y que las normas de la UE y nacionales "deben ser respetadas y aplicadas" en un texto de conclusiones que han aprobado en la cumbre a raíz del nuevo escándalo.

El primer ministro belga, Charles Michel, ha admitido que los líderes han tenido "una discusión muy larga" sobre el escándalo y ha insistido en la necesidad de encontrar "un equilibrio entre el desarrollo de la economía digital de una parte y respetar los valores fundamentales" por otro, incluido la protección de la vida privada y los datos personales.

"Proteger nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho contra riesgos de manipulación potencial es un asunto muy importante, que deberá ser objeto de seguimiento en los próximos meses", ha explicado el primer ministro belga en rueda de prensa.

Michel ha insistido en la necesidad de que los países europeos se protejan contra "esas manipulaciones del debate democrático" y ha recordado por ejemplo la existencia de normas "muy estrictas para tener acceso a la dirección privada de electores" en las campañas electorales con el objeto de "enviar a través de correos información de un programa electoral".