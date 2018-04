Un muerto y varios heridos en un tiroteo en la sede de YouTube en California

Un tiroteo en la sede de YouTube en San Bruno, una ciudad situada unos 20 kilómetros al sur de San Francisco (California), dejó este martes al menos un muerto y tres heridos.



El jefe de la Policía de San Bruno, Ed Barberini, aseguró ante los medios de comunicación que la persona fallecida es supuestamente la mujer sospechosa de haber llevado a cabo este tiroteo, y añadió que se disparó a sí misma.



El tiroteo, que fue reportado hacia las 12.46 horas locales (20.46 horas GMT), llevó a las autoridades a ordenar un gran despliegue de emergencia en la zona y a evacuar a cientos de personas que se encontraban en el área.







#shooter at #youtube across the street pic.twitter.com/a2eIGGf496

Imágenes del tiroteo en San Bruno. Vídeo: Twitter

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.