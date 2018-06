Kim Jong-un llega a Singapur para su histórico cara a cara con Trump

El líder norcoreano, Kim Jong-un, aterrizó hoy en Singapur, dos días antes de la histórica cumbre que tiene previsto mantener el próximo martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad-estado del sudeste asiático.



Kim aterrizó en el aeropuerto Changi de Singapur poco antes de las 15:00 hora local (7:00 GMT), informó el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, en su cuenta de Twitter.



"He dado la bienvenida al presidente (del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte) Kim Jong-un, que acaba de llegar a Singapur", tuiteó el jefe de la diplomacia singapurense junto a una fotografía en la que aparecía estrechando la mano a Kim junto a su avión.







