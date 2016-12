Casi medio millón de personas ya han disfrutado de las luces de Navidad de la calle Larios

El espectáculo de luz y música que inunda cada tarde la calle Larios sigue siendo uno de los principales atractivos de la capital esta Navidad. Hasta el pasado fin de semana eran solo dos los pases que el Ayuntamiento había habilitado de cara a las festividades. A las 18.30 y a las 21.00 horas, cada día, la masiva corriente de personas que transitaba por la calle Larios paraba en seco para sacar sus teléfonos móviles y grabar.

Así, durante el puente de la Inmaculada pasaron por la céntrica vía 250.000 personas. Dada la gran afluencia de viandantes, el pasado fin de semana, el Consistorio decidió ampliar el número de pases añadiendo una tercera oportunidad para ver el alumbrado a las 20.00 horas. Según el responsable de Seguridad del Ayuntamiento, Mario Cortés, en cada hora acudieron 30.000 personas, lo que supone 180.000 espectadores.

De esta forma, el número total de personas que han visto las luces de Navidad, asciende a 430.000 , sin contar los pases de los días de la semana, cuando también se reúne una buena cantidad de público. Por otra parte, desde el Área de Servicios Operativos, Teresa Porras aseguró que no será hasta después de Reyes cuando hagan el balance oficial de espectadores. «Este fin de semana lo que se ha hecho ha sido intentar que los pases fueran más espaciados para que la gente no se concentrara a las mismas horas», comentó Porras, que afirmó que durante los tres pases la calzada estuvo llena de malagueños y visitantes. «Los comerciantes decían que la opción de los tres pases era peor porque la gente no se movía», aseveró.

Mientras, en el área de Seguridad siguen trabajando para velar por la protección del público. «Tenemos a varias Brigadas Operativas de Apoyo (BOA) desplegadas a ambos lados de la calle Larios pegadas a las paredes por si sucede algún tipo de avalancha. También tenemos a policía de paisano, para controlar el tema de los carteristas, las cámaras de vigilancia y patrullas para controlar el tráfico», relató Mario Cortés. En este sentido, es importante aclarar que los principales problemas que se dan durante este tiempo son robos en los locales comerciales más que hurtos de objetos personales.

Vuelta al principio. Desde ayer y hasta el próximo día 6 de enero, los pases se reducirán a dos, volviendo al planteamiento inicial. El espectáculo de luces y música se proyectará a las 18.30 y a las 21.30 horas, media hora después del pase previsto desde un primer momento. «De esta forma no se mezclarán las personas que vayan a comprar con las que vayan a ver las luces», aseguró Cortés, que añadió que así se facilitará el trayecto a los que transiten hacia cualquier dirección a través de la calle Larios.