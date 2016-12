Lotería de Navidad 2016 | Dos cuartos premios caen en la provincia de Málaga

Tempranero el primero de los grandes premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Pocos minutos después de empezar sorteo, a las 9:14 horas, los niños de San Ildefonso han cantado el 59444, un cuarto premio agraciado con 200.000 euros que ha sido vendido en muchas localidades españolas, entre ellas en Málaga. Concretamente, en la administración 'El bambú de la suerte' ubicada en la calle Valle de Abdalajís, 4.

La alegría no abandonaba la administración cercana la Camino de San Rafael, que también ha repartido décimos del 04536, el segundo premio. La encargada, Felicidad, lleva solo dos meses en la administración y ha roto a llorar. Se fue de su anterior trabajo e invirtió todo en la administración. Había pedido la terminación 36 porque su abuela siempre jugaba a ese número. Aún no sabe los décimos que ha despachado del segundo. "Esto es muy grande. Me he inaugurado con mucha suerte", dice llorando. En la administración no ha parado de llegar gente y de correr el cava durante la mañana.

El premio, además, ha sido vendido en administraciones de localidades de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Almería, Murcia, Asturias, Ávila, Palma de Mallorca, Barcelona, Cantabria, Las Palmas, Lleida, Lugo, Madrid, Pamplona, Valencia, Vizcaya, Toledo, Albacete, Alicante, Asturias, Mérida, Badajoz, Baleares, Cáceres, Gerona, Guipúzcoa, Lugo, Gerona, León, Lugo, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Valladolid y Zaragoza.

Dos horas más tarde, a las 11:40 horas, salía un nuevo cuarto premio, el 07211, que ha sido vendido en la administración de la plaza de San Sebastián de Alhaurín de la Torre. La administración de lotería Mayte ha vendido 10 décimos del 07211. El propietario del despacho, José Manuel Serrano, muy contento, ha confirmado que de los 10 décimos, nueve han sido vendidos en ventanilla -los últimos, ayer mismo- y solo uno fue adquirido a través de la web de la administración, a un cliente de Madrid. Cada uno de los boletos ha sido agraciado con 20.000 euros.

En los 25 años que lleva abierto el establecimiento, jamás había sido agraciado con premio alguno del sorteo de Navidad, si bien tocó un segundo premio de la Lotería de El Niño, hace tres lustros, y otros premios correspondientes a quinielas y primitivas y sorteos ordinarios de jueves y sábados.