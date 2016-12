El PSOE se opone a la remodelación proyectada para La Malagueta

El proyecto para convertir la plaza de toros de La Malagueta en un futuro centro de congresos con una cúpula techada, presentado el martes por el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, como uno de los puntos más ambiciosos dentro de las cuentas para 2017 contará con el rechazo del PSOE. Así lo aseguró ayer el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, al denunciar lo que considera como un problema de enfoque al considerar la necesidad de «techar una plaza de toros en una ciudad que cuenta con una media de 300 días de sol al año».

Para Conejo, el proyecto de la plaza de toros esgrimido por Bendodo escenifica a la perfección como el equipo de gobierno popular ha desviado las partidas de los futuros presupuestos de la institución provincial de su principal objetivo, que no es otro que ayudar a los municipios menores de 20.000 habitantes. «Estamos en contra de gastar 4 millones de euros para cubrir La Malagueta porque no encontramos razones para esa inversión», explicó Conejo que no existe una demanda de congresos en la capital que justifique dicha actuación. «Esta ciudad no tiene demanda de espacios con aforos importantes para celebrar eventos. No es sería la propuesta y no existe una visión global», lamentó Conejo, que aseguró, además, que ya hay espacios suficientes para este tipo de eventos como el Palacio de Deportes o el Palacio de Ferias y Congresos.

En relación al voto en contra de los presupuestos en el pleno extraordinario de mañana, el portavoz socialista aseguró que no se trata de una estrategia política, tal y como insinuó Bendodo, sino que se debe a que «no compartimos estos presupuestos de la derecha malagueña». «Dicen que son sociales, pero demuestran que al PP no les importa dejar a miles malagueños en la cuneta», precisó Conejo.

Después de constatar que el PSOE es la única formación que votará en contra de los presupuestos mañana, Conejo arremetió contra Málaga Ahora e IU, partidos que culpó de haberse «convertido en la muleta del PP en la Diputación».

Mociones para pleno ordinario. Una vez aprobados los presupuestos, tendrá lugar el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre. Por parte del PP, según explicó la portavoz del equipo de gobierno, Francisca Caracuel, se llevará a pleno de nuevo una moción para denunciar el actual estado de la sanidad malagueña y en la que el PP pondrá sobre la mesa de nuevo el proyecto del tercer hospital. «La situación sanitaria en Málaga es lamentable», sentencian desde Ciudadanos, formación que vuelve a plasmar un alejamiento real del PP. La formación naranja llevará una moción al pleno para que el equipo de gobierno desarrolle un proyecto radiofónica centrado en la lucha contra la violencia de género. Tanto IU como Málaga Ahora justificaron su abstención por haber pactado con el PP inversiones destinadas a diversos asuntos sociales.