Consulta la lista de Pedrea en La Opinión de Málaga

Como cada año, La Opinión de Málaga te ofrece los resultados de la pedrea el Sorteo de Lotería de Navidad, que este jueves ha repartido 2.310 millones de euros.

La pedrea, todos aquellos números premiados con 1.000 euros a la serie, no le solucionan la vida a nadie pero sí proporciona unas cuantas alegrías. En otras palabras, son números agraciados con 100 euros al décimo. ¡Comprueba si has sido agraciado en la pedrea con una simple búsqueda!

Comprobar si ha tocado la pedrea. Saber que hemos sido recompensados con una pedrea es, para la mayoría de las personas, un consuelo, a no ser que el desembolso en la compra de lotería haya sido escandaloso.

Sin embargo, no hay que confundir la pedrea (los premios menores, de 1.000 euros) y reintegro, la devolución de lo jugado por coincidir su última cifra con la del Gordo.

No es lo mismo un billete, que un décimo o una participación. A la hora de jugar, no todo el mundo gasta la misma cantidad de dinero: no es lo mismo comprar un billete que un décimo o una participación.

De mayor a menor, tendríamos en primer lugar la serie, formada por un billete de cada número que participa en el sorteo.

En total este año hay 165 series, y cada una consta de 100.000 billetes. Un billete es la medida con la que se reparten los grandes premios, tiene un coste de 200 euros y lo componen diez décimos.

Si te llevas un décimo (la manera más común de jugar en el sorteo), gastas una décima parte del precio del billete, es decir, 20 euros, pero su premio también es igualmente proporcional.

Las participaciones son partes en las que se divide un décimo a través de un recibo en el que se establece el número por el que se apuesta y la cantidad de dinero que se recibiría si el número saliese premiado.

¿Cuándo cobrar los décimos premiados? Los premios de la Lotería de Navidad 2016 se pueden cobrar a partir del mismo día del sorteo, es decir, el 22 de diciembre.

Eso sí, dependiendo de la cuantía tendremos que dirigirnos a lugares diferentes, si es inferior a 3.000 euros en cualquier administración de loterías; si es superior, se deberá acudir a entidades financieras concertadas (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA). Si por el contrario prefiere acercarse a una delegación territorial de L.A.E, en el caso de Málaga, sita en Calle la Regente, 8, sólo necesitará su DNI y el décimo premiado, para realizar su cobro, sea cual sea la cantidad.

Seguro que si se consigue un importante premio se cobrará rápidamente, pero cuidado con los descuidos, el plazo máximo de pago caduca a los 3 meses, y Hacienda acaba embolsándose todos los años una cantidad importante por premios no reclamados.