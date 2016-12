El Gordo viaja de Madrid a Málaga

El pasado mes de noviembre, Baltasar Serón y su novia, Nazaret García decidieron pasar un fin de semana en Madrid. Tan solo 24 horas que acabaron cambiándoles la vida. "El sábado fuimos a ver el musical de El Rey León", cuenta Baltasar que asegura que al tiempo que iban paseando compraban décimos de lotería para la familia."Algunos lo compraba ella y otros lo iba comprando yo", asevera.

El domingo, tras visitar el Santiago Bernabéu, la Puerta del Sol de Madrid les esperaba y Nazaret vio un número del que se enamoró. 66.513. "No sabíamos si comprarlo o no, ya llevábamos mucho dinero gastado en lotería pero yo no dejaba de pensar: ¿Y si tocara?", comenta. Fue una lotera que había sentada en un banco en la céntrica plaza madrileña la que les convenció. "La vimos y casualmente llevaba el 66.513, el número que le gustaba a mi novia y lo compré".

Ayer, cuando vieron que ese era el número premiado no lo podían creer. Baltasar dice que ahora les toca pagar la hipoteca, hacer algún viaje en pareja y, por supuesto, pagar su boda. Nazaret y Baltasar se casan el 28 de octubre de 2017 y el dinero de la lotería les ayudará a pagar una buena parte de los gastos.